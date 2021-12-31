وصفة قشر الرمان والبابونج لتغيير لون الشعر في المنزل بدون تكلفة

وصفة قشر الرمان والبابونج لتغيير لون الشعر بدون تكاليف، تتعدد وصفات قشر الرمان واستخداماته على حسب كل شخص وما يريده حيث يمكن استخدامه للبشرة أو لتجديد لون الشعر أو لمنع ظهور الشيب المبكر الذي يكون سبب معاناة كثير من الناس وخاصة صغار السن، وفي هذه الخلطة سوف نستخدمه مع عناصر طبيعية وصحية كالبابونج والشاي وخل التفاح والجزر والحناء حيث أن كل مكون من هذه المكونات له فوائد كبيرة يغفل عنها معظم الناس، لذلك سوف نقدم اليوم مكونات عمل وصفة قشر الرمان والبابونج لصبغ الشعر وطريقة استخدامها.

مكونات عمل وصفة قشر الرمان والبابونج

تعتبر مكونات عمل وصفة قشر الرمان والبابونج من المكونات التي تتوفر بكثرة في معظم الأماكن وهذه المكونات كما يلي:-

٣ ملاعق كبيرة من البابونج.

ملعقة ونصف من خل التفاح.

قليل من الماء الساخن.

٣ ملاعق كبيرة من قشر الرمان المطحون.

عصير ليمون.

ملعقة كبيرة ونصف من الحناء.

٣ حبات من الجزر المبشور.

٣ ملاعق كبيرة من الشاي.

طريقة إعداد الوصفة واستخدامها

تحب كل فتاة وكل امرأة التغيير في لون شعرها حتى تكون جميلة وأنيقة والآن سوف نتعرف على هذه الوصفة السريعة وهي كما يلي:-

نحضر وعاء صغير ونضع به البابونج والشاي وقشر الرمان المطحون والحناء والجزر المبشور ونخلطهم مع بعض. ثم نضيف عليهم خل التفاح وعصير الليمون ونقلب، ونضع أيضاً الماء الساخن بالتدريج ونقلب. نقلب جميع المكونات جيداً حتى نحصل على خليط متجانس. بعد ذلك نضع الخليط على الشعر في جميع الجذور والأطراف ونتركه به لمدة ٣ ساعات أو أكثر. بعد مرور المدة المحددة نقوم بشطفه جيداً بالماء ونكرر هذه الوصفة ٣ مرات أسبوعيا حتى يتغير لون الشعر.

خلطة قشر الرمان وزيت الزيتون لمنع تساقط الشعر

خطوات تحضير وصفة قشر الرمان وزيت الزيتون لمنع تساقط الشعر وهي كالتالي:-

نحضر قطع من قشر الرمان ونضعها في إناء مع كمية من الماء ونتركه حتى يغلي لمدة دقيقتين. ثم نرفع الخليط ونتركه يبرد ثم نضع عليه زيت الزيتون ونقلب. ندهن الشعر بالخليط جيداً ونتركه لمدة نصف ساعة أو ليلة كاملة بعد تغطية الشعر. نغسل الشعر بعد ذلك بالماء والشامبو المخصص.

فوائد قشر الرمان الفعالة

يمتاز قشر الرمان بالعديد من الفوائد وهي كما يلي:-

يعمل قشر الرمان على تغذية بصيلات الشعر وفروة الرأس بشكل عام.

يعتبر مصدر جيد للفيتامينات وخاصة فيتامين سي وفيتامين أ وفيتامين ه.

يحتوي أبضاً على نسبة كبيرة من الماء والبروتين.

من المصادر التي تمتاز بغناها بالمواد الغذائية مثل مضادات الأكسدة وكذلك البوتاسيوم والصوديوم.

خلطة البابونج والزبادي لتفتيح لون الشعر

خلطة البابونج والزبادي لتفتيح لون الشعر بدون الذهاب إلى الكوافير وهي كما يلي:-

نحضر كوب به ماء ساخن وننقع به ٥ أكياس من البابونج ونتركه لمدة ٢٠ دقيقة.

نزيل الأكياس ثم نخلط كوب من الزبادي في شاي البابونج.