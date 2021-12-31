بدون تعب.. مكون في بيتك لتنظيف الكرشة بسرعة الصاروخ والتخلص من رائحة الزفارة نهائيا

كرشة من الأطباق التي يحب العديد من المصريين تناولها ‏خصوصًا في المواسم الكبيرة ولكن ما يمثل إشكالية عند تناول الكرشة أنها ‏تحتاج إلى العديد من الخطوات ‏حتى نستطيع تنظيفها بشكل عميق ‏ولكن اصبح الآن من السهل تنظيف الكرشة والتعامل معها بسبب وجود العديد من الطرق التي تسهل ذلك من خلال بعض الخطوات البسيطة التي نقوم بعملها في المنزل لكي تساعدنا على تنظيف الكرشة بشكل عميق والتخلص من العوالق التي عليها، ‏ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن بعض المكونات التي تساعدنا على تنظيف الكرشة جيدًا، ‏حتى تكون بيضاء ونظيفة وجاهزا للأكل وخالية من أي أشياء فاسدة.

‏

مكونات نحتاج إليها اثناء تنظيف الكرشة

نحتاج إلى اضافة بعض المكونات التي لها مفعول قوي حتى تساعدني على التخلص من الأوساخ الموجودة في الكرشة قبل طهيها وتناولها ‏ولا بد من التخلص من جميع هذه الأوساخ حتى لا تسبب أي اضرار للجسم لأنها تحتوي على كمية كبيرة من البكتيريا و الجراثيم التي يمكن أن تظهر جسم الإنسان لذلك يجب التأكد من أنها اصبحت نظيفة تماما قبل البدء في طهيها والمكونات التي نحتاج إليها أثناء التنظيف الكرشة هي:

‏

ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

‏

‏ ملعقة كبيرة من الخل.

‏

‏ ملعقة من عصير الليمون.

‏

‏ ¼ كوب من الملح.

‏

‏ قدر كبير نضع في الماء المغلي الذي نحتاج إليه في تنظيف الكرشة.

‏

‏ سكين حاد.

‏

طريقة تنظيف الكرشة بالخطوات

فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها لتنظيف الكرشة ‏وهذه الخطوات هي:

‏