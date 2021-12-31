طريقة عمل طاجن الفول بالبيض في المنزل لتقديم وجبة غذائية متكاملة شهية لأسرتك

تعدطريقة عمل طاجن الفول بالبيض من أسهل الوصفات التي يمكنك تقديمها لأسرتك على الفطار مع غيرها من المأكولات مثل الجبن والبيض والبطاطس المقرمشة والطعمية الساخنة، وغيرها من الأطعمة المفضلة بجانب الفول لتقومي بتقديم أفضل الأكلات الشعبية المفضلة لدى الكثير من العائلات على الإفطار، وذلك من خلال وجبة متكاملة من خلال المكونات الغذائية التي يمكنك تحضير هذه الوصفة من خلالها، كما تتميز تلك الوصفة أيضًا بأنها في متناول الأيدي وغير مكلفة على الإطلاق، وسنعرض لكم من خلال موقعنا طريقة تحضيرها بكل سهولة.

طريقة عمل طاجن الفول بالبيض

من خلال بعض المكونات البسيطة المتوفرة في المنزل ستتمكني من عمل أشهى طبق فول بالبيض، وتتمثل هذه المكونات في كلا من:

عدد مناسب من البيض يكفي لطبق الفول.

كوب من الفول المدمس.

رشة صغيرة من الملح والكمون والفلفل الأسود.

عدد 2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي النوع المفضل.

نصف ليمونة.

عدد حبة من الطماطم كبيرة الحجم.

مقدار مناسب من السمن حسب النوع المفضل.

مقدار مناسب من الطحينة البيضاء.

طريقة التحضير

من خلال بعض الخطوات قومي بتحضير طبق الفول بالبيض، وذلك من خلال الخطوات التالية: