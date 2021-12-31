طريقة عمل فراخ كنتاكي مقرمشة في المنزل لأطفالك أحسن من بره وأنضف

فراخ كنتاكي من ألذ أنواع الدجاج على الإطلاق حيث الطعم الشهي الذي يقبل على تناوله الكثير من الأشخاص من الكبار والصغار، والكثير من الأمهات يبحثون عن أفضل طريقة لعمل الدجاج مثل الذي يباع في المحلات المتخصصة في بيع الأكلات السريعة، لذلك نعرض لكم اليوم في مقالنا هذا المكونات اللازمة لعمل دجاج كنتاكي مقرمش لذيذ لأسرتك.

طريقة عمل دجاج كنتاكي

دجاج كنتاكي المقرمش يمكنك تحضيره في المنزل بكل سهولة وبمكونات بسيطة ولا يستهلك كثيرا من الوقت، وتتمثل مكوناته في الآتي:

دجاجة تقطع ثماني أجزاء.

فلفل أخضر حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الزبادي.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

1ملعقة صغيرة من الكاري.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

بصلة واحدة متوسطة الحجم.

ملعقة صغيرة من المستردة والمايونيز.

ملعقة صغيرة من توابل الفراخ.

مقدار من البقسماط الناعم.

ملعقة كبيرة من الصلصة.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

يتم الآن من خلال السطور التالية تحضير الكنتاكي المقرمش في أقل وقت وأقل تكلفة، وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي:

نحضر وعاء مناسب نضع به الفرخة وتقطع إلى ثماني قطع، ثم تغسل جيدا بالخل والدقيق، ومن ثم تشطف بالماء الجاري ونتركها جانبا.

ثم نحضر الخلاط الكهربي ونضع كلا من المكونات الآتية من الفلفل الأخضر مع الزبادي والبابريكا والبصل والكمون والمستردة والفلفل الأسود والثوم البودر والبصل البودر وصلصة الطماطم والتوابل والكاري والملح وعصير الليمون ويتم خلطهم جميعا بشكل جيد.

بعد ذلك نضع الخليط على الفراخ ويقلب جيدا حتى تمتزج المكونات بالفراخ، ثم يترك الخليط لمدة لا تقل عن ساعتين.

نحضر مقلاة مناسبة ونضع بها زيت غزير ثم يحضر البقسماط في طبق وعندما يسخن الزيت نضع قطعة من الفراخ داخل البقسماط ثم إلى المقلاة.

وتقلب جيدا من كل الجوانب دون الضغط عليها.

عندما يصل لونها إلى اللون الذهبي نخرجها على ورق مناديل المطبخ لكي نتخلص من أي زيوت.

ثم تقدم ساخنة بجانب السلطة.

فوائد الدجاج

تتميز الدواجن بأن الكثير من الأشخاص من جميع الفئات العمرية يقبلون على تناولها، وإضافة إلى ذلك فهي ذات قيمة عالية؛ فهي تحتوي على الكثير من الفوائد لجسم الإنسان لاحتوائها على كلا من: