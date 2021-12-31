طريقة عمل اللانشون الصحي في المنزل لأولادك في وجبة للفطار

طريقة عمل اللانشون الصحي في المنزل يعد من أكثر الوصفات التي يتم البحث عنها خاصة مع دخول موسم المدارس، وذاك لأن الكثير من الأطفال في المدرسة يحبون تناول سندوتشات اللانشون بالإضافة إلى حرص الكثير من ربات المنزل على تقديم مثل هذه الوجبات بأنفسهم خوفا على صحة أبنائهم من تناول مثل هذه الأطعمة خارج المنزل، لذلك يحرصون على التعرف على طريقة تجهيزه في المنزل حتى يقومون بإعداده لأبنائهم بطريقة صحية ومضمونة.

طريقة عمل اللانشون الصحي في المنزل

كما ذكرنا منذ قليل أن هناك إقبال شديد من السيدات للتعرف على طريقة عمل اللانشون في البيت بطريقة صحية ومضمونة للأبناء، وتتكون هذه الطريقة من كلا من:

عدد 2 من البيض.

مقدار ربع من اللحم المفروم.

مقدار كوب مناسب من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون والثوم البودر بالإضافة إلى ملعقة صغيرة من البصل البودر.

مقدار قليل من شرائح الزيتون الأخضر.

كمية مناسبة من لون طعام أحمر.

نقوم في الخطوة الأولى بوضع كلا من الدقيق والزيت واللحم المفروم والبيض في خلاط كهربائي، ثم نخلطهم معا جيدا بعد ذلك نضيف كلا من الثوم والبصل البودر.

بعد ذلك نقوم بإضافة الزيتون الأخضر ولون الطعام على المكونات السابقة، ونستكمل تقليب هذه المكونات مع بعضهم البعض ثم نضعهم بعد ذلك في كيس من البلاستيك.

نحضر إناء غويط به مقدار 2 لتر من الماء على النار مع إضافة كلا من الفلفل الأسود الناعم والكمون، ثم نتركها بعد ذلك حتى الغليان ثم نضع بعد ذلك الكيس البلاستيكي المحفوظ به اللانشون لمدة ساعتين على نار هادئة.

بعد انتهاء الوقت المحدد نترك اللانشون لمدة ساعة من الزمن حتى يبرد، وذلك لأنه ليس من المفضل وضعه في الثلاجة وهو ساخن.

بعد ذلك نضع اللانشون في الثلاجة لمدة ساعتين من الزمن حتى يتماسك بشكل جيد ثم بعد ذلك نقوم بتقطيعه حلقات صغيرة لعمل أشهى سندوتشات اللانشون لأسرتك حتى لا تضطري شراء اللانشون من الخارج؛ فمن خلال هذه الوصفة ستقومين ستقدم وجبة صحية لأبنائك بكل سهولة في المنزل.

طريقة التحضير