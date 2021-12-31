ضع حبة قرنفل تحت اللسان قبل النوم ليلة واحدة ولن تستغتي عنها بعد اليوم

القرنفل من الاعشاب الطبيعية التي تحتوي على العديد من الفوائد ويتم استخدام القرنفل في أعشاب الطب البديل كمان القرنفل من ‏التوابل التي يمكن الحصول عليها وإضافتها للطعام تعطيه ‏طعم مميز ومختلف وهناك العديد من الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال استخدام القرنفل واستخدامات القرنفل الكثيرة فهناك بعض الأشخاص يقومون بتناول منقوع القرنفل للاستفادة من فوائده ‏ولكن من خلال هذا المقال سنتعرف على الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال وضع حبات القرنفل تحت اللسان.

‏طريقة وضع حبه القرنفل تحت اللسان

حتى نستطيع الحصول على فوائد القرنفل يمكن اتباع الطريقة التالية:

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نحضر بعض من أعواد القرنفل نغسلها جيدا بالماء.

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‏ بعد ذلك نقوم بيغسل الفم.

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‏ نضع بعض أعود القرنفل تحت اللسان وننتظر لبعض الوقت.

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‏ عندما تذوب عود القرنفل في الفم نغسله جيدًا.

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فوائد وضع حبات القرنفل تحت اللسان

فيما يلي سنتحدث عن الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال وضع حبة القرنفل تحت اللسان وهذه الفوائد هي:

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