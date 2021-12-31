أصنعي بنفسك أحلي طبق الشعرية بالسكر والمكسرات وبخطوات سهلة وبسيطة وغير مكلفة والطعم رائع

تعتبر الشعرية من الأكلات المميزة في فصل الشتاء لأنها تعطي الطاقة والدفء الذي يحتاجه جميع الأشخاص للقيام بالأعمال المختلفة وذلك لأنها تقدم ساخنة وتحتوي على السمن والسكر والمكسرات والحليب وكل ذلك يعطي طاقة كبيرة، ويفضل تناول الشعرية في وجبة الإفطار للحصول على الطاقة اللازمة لكافة الأعمال طوال اليوم، وبعض الأشخاص يفضلون تناولها في وجبة العشاء أيضًا للشعور بالدفء قبل النوم.

طريقة عمل الشعرية بالسكر والمكسرات

طبق الشعرية بالسكر والمكسرات من أشهى وألذ الأطباق وتعتبر من الأكلات المفضلة للكثير من الأشخاص بالإضافة إلى أن طريقة تحضيرها بسيطة للغاية.

المكونات

ربع كيلو من الشعرية.

نصف كوب من السكر.

كوب واحد من اللبن.

ملعقتان كبيرتان من السمن.

ملعقة واحدة من الزيت النباتي.

كمية مناسبة من المكسرات.

طريقة التحضير

نحضر مقلاة متوسطة الحجم ونضع بها السمن والزيت ونتركها على النار حتى تذوب وتسخن تمامًا.

نضع الشعرية في السمن ونستمر في التقليب حتى الحصول على اللون الذهبي المائل للاحمرار.

يتم وضع اللبن على الشعرية ونضع السكر أيضًا ويتم التقليب جيدًا حتى يذوب السكر مع الشعرية واللبن.

تغطى المقلاة ونخفف النار وتترك حتى تنضج تمامًا.

توضع الشعرية في أطباق ويوضع عليها المكسرات حسب الرغبة وتكون جاهزة للتقديم.

يمكن الاحتفاظ بالشعرية في الثلاجة وأخذ الكمية التي يتم تناولها وإضافة السكر واللبن الساخن لها.

طريقة تحضير الشعرية بالسكر والمكسرات واللبن

يوجد بعض الأشخاص الذين يفضلون تناول الشعر باللبن وطريقة تحضيرها تتشابه لدرجة كبيرة مع الشعرية بالسكر والمكسرات لكن يوجد اختلاف بسيط.

المكونات

ربع كيلو من الشعرية.

كوب ونصف من الماء.

نصف كوب من السكر.

كوب واحد من اللبن.

ملعقتان كبيرتان من السمن.

ملعقة واحدة من الزيت النباتي.

كمية مناسبة من المكسرات.

طريقة التحضير