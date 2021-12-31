طريقة تحضير كريم طبيعي لتفتيح البشرة في أقل وقت ممكن

طريقة صنع كريم طبيعي لتفتيح البشرة، تفتيح البشرة هو الشغل الشاغل لأكثر من سبعين في المائة من السيدات، فضلا عن بعض الرجال وبما أن الكريمات الكيميائية من الصيدليات لا تناسب جميع أنواع البشرة ويسبب تهيجات الجلد لدى البعض، لذلك تعتبر الكريمات الطبيعي هي الأفضل في تفتيح البشرة بدون أعراض جانبية لأنها تحتوي على مكونات مستخلصة من النباتات الطبيعة، وسنتناول طريقة صنع كريمات التفتيح خلال هذا المقال.

طريقة صنع كريم طبيعي لتفتيح البشرة

لا تنحصر كريمات التفتيح الطبيعية علي نوع واحد بل تشتمل على موسوعة كبيرة وسنحاول توفير اكثر من طريقة فيما يلي.

كريم الكركم

يتضمن مجموعة من المواد الطبيعية ذات الفوائد المتميزة في تفتيح وتغذية البشرة كالتالي

ربع كوب من الزبادي.

ملعقة صغيرة كركم ناعم.

نصف ملعقة من عصير الليمون الطازج.

قليل من الزعفران.

أربع حبات من اللوز الصحيح.

قليل من خشب الصندل الناعم.

نضع حبات اللوز بعد نوعها وتقشيرها في الكبة لتصبح ناعمة جدا.

ثم نضيف جميع المكونات السابقة ونقلبها معا حتي تتماسك.

نضعها في علبة داخل الثلاجة وتستخدم يوميا لمدة سبع ايام متصلة وستلاحظين فارق كبير درجة لون البشرة.

يتم إعداد الكريم كالتاليكريم الكركم والشوفان

يعتبر هذا الكريم ياباني رهيب يعطي أفضل تفتيح في أقل وقت، مكوناته كالتالي

ملعقة كبيرة ممتلئة من الكركم.

نصف كوب عصير طماطم بيور.

ملعقتين من دقيق الشوفان الناعم.

يتم تحضيره من خلال تطبيق التالي

يمزج الكركم والشوفان معا في وعاء ويضاف إليهم عصير الطماطم.

حتى تتماثل عجينة سهلة الفرد، ثم توضع علي الوجه بعد غسله لمدة خمسة عشر دقيقة ويشطف.

يكرر وضع الكريم على البشرة ثلاث مرات بالأسبوع.

ليس هذا فقط كما توجد أنواع أخرى من الكريمات تناسب جميع أنواع البشرة نوفرها لك عبر موقعنا في العديد من مقالات العناية، ويمكن الحصول على نتائج إضافية من خلال التقشير بشكل دورى بانتظام من خلال المقشرات الطبيعية مثل السكر والليمون ..وغيرها، كذلك تجنب أشعة الشمس قدر المستطاع ووضع الكريمات الواقية منها، كذلك الترطيب اليومي يلعب دور فعال في الحفاظ على نضارة وتفتيح البشرة.