ماسك الموز لتجاعيد الوجه والحصول على بشرة مشدودة في دقائق

يعد استخدام ماسك الموز لتجاعيد الوجه، من افضل الماسكات المناسبة لحل مشكلة تجاعيد البشرة، وذلك نظرا لأن الموز يعد من أهم الفواكه الغنية بالعناصر الطبيعية المفيدة للجسم، حيث يعمل على تزويده بكلا من البوتاسيوم والحديد وأنواع مختلفة من الفيتامينات، واهم ما يميز الموز عن غيره من الفاكهة، هو أن الموز يعمل على مكافحة أمراض الشيخوخة، وعلاماتها على البشرة، مما يعمل على تخفيف اثار الخطوط الرفيعة، وشد البشرة.

موزة مهروسة.

ملعقة من الزبادي.

عصير برتقال حسب الاحتياج.

نقوم بهرس الموزة بالملعقة أو شوكة جيدا في وعاء عميق.

ونخففها بإضافة ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من عصير البرتقال.

ثم نضيف لهم ملعقة كبيرة من الزبادي، ونخفق جميع المكونات مع بعضهم، حتي نحصل على القوام الكريمي المطلوب الماسك.

كما يمكن وضع كافة المكونات مع بعضها وخلطهم باستخدام الخلاط أو محضرة الطعام الكهربائيه، بدلا من تحضيره بشكل يدوي.

يتم فرد الماسك على الوجه لمدة نصف ساعة على الأقل، او البشرة المراد لها أن تتخلص من التجاعيد وتصبح مشدودة.

ثم قومي بغسل الماسك باستخدام ماء فاتر.

يمكن الاحتفاظ بباقي الماسك في علبة محكمة الغلق برف الثلاجة.

قومي بتكرار هذا الماسك بشكل أسبوعي بمعدل مرة واحدة في كل اسبوع، حتي تتمكني من الحصول على بشرة مشدودة، بنتيجة مبهجة.

يحتوي الموز على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن وكذلك مضادات الأكسدة، مما جعل هذه العناصر السبب وراء زيادة قدرته بشكل فعال في مكافحة علامات التقدم في العمر، التي سريعا ما تتأثر بها البشرة، مما جعل خبراء العناية بالبشرة والتجميل ايضا يطلقون عليه، لقب البوتوكس الطبيعي.

كما يذكر أن الالتزام بتطبيق هذا الماسك مرة واحدة فقط في كل أسبوع، كافية جدا لان تعمل على التقليل من ظهور الخطوط الرفيعة، والحصول على بشرة مشدودة، بشكل ملحوظ.

كما أن مضادات الأكسدة التي يحتويها الموز، قادرة بتفوق على محاربة الجذور الحرة، والتي تتسبب في العديد من المشاكل والأضرار بالبشرة.

مقادير ومكونات ماسك الموز لتجاعيد الوجه والبشرةخطوات تحضير الماسكفوائد ماسك الموز للوجه