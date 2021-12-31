كرات البسبوسة الشهية في المنزل حضريها واسعديهم بالطعم اللذيذ

تعتبر كرات البسبوسة من أشهر أنواع الحلويات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، حيث أنها من أفضل الحلويات الشرقية التي يمكنك الاستعانة بها في المناسبات وتتميز البسبوسة بالطعم الرائع والمذاق الشهى والكثير من السيدات يبحثون عن أفضل الطرق لإعداد كرات البسبوسة في المنزل حيث أنها سهلة جدا، وتعد بمكونات بسيطة لا تستهلك المال ولا الوقت، والآن نقدم لكم طريقة عمل كرات البسبوسة الشهية.

طريقة عمل كرات البسبوسة

نعد لكم اليوم طريقة عمل كرات البسبوسة بكل سهولة ويسر وجودة مثل التي تباع في المحلات.

المكونات

ثلاثة أكواب من دقيق السميد.

نصف كوب من السمن البلدي.

نصف كوب من جوز الهند.

نصف كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب كبير من الزبادى.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من الشربات.

طريقة التحضير

يتم في خطوات قليلة عمل أفضل نوع من أنواع الحلويات وهي كرات البسبوسة الشهية بكل سهولة؛ حيث طعمها الرائع واللذيذ وهي كالآتي:

نحضر إناء ونضع به الزبدة على نار هادئة حتى يتم إذابته.

يتم إضافة السميد إلى الزبدة ويقلب جيدا حتى يتغير لونه إلى اللون الذهبي، ثم بعد ذلك يتم إضافة السكر مع قطرات من الماء مع الاستمرار في التقليب.

ثم بعد ذلك نضيف الزبادي مع الفانيليا ويتم التقليب جيدا حتى نحصل على عجينة طرية متجانسة.

يتم عمل كرات البسبوسة وترص في طبق وتحفظ في الثلاجة لمدة ساعة.

تخرج من الثلاجة وتسقي بالشربات قبل التقديم.

طريقة عمل الشربات

الشربات هو من أساسيات الكثير من الحلويات؛ فبدون الشربات لا يكتمل المذاق الشهي لأي نوع من أنواع الحلويات الشرقية، لذلك نعد لكم طريقة عمل الشربات.

كوب ونصف سكر.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

نضيف السكر إلى الماء البارد مع تجنب إضافة ماء فاتر أو دافئ حتى لا تتكتل حبيبات السكر.

نقوم بتقليب السكر مع الماء قبل وضعه على النار.

نضع الوعاء على نار هادئة.

بعد أن يتم تماسك الشربات قليلا يتم إضافة عصير الليمون والفانيليا ويتم التقليب.

ثم ننتظر خمسة دقائق ويتم رفع الوعاء من على النار.

ثم يترك الشربات حين يهدأ لإضافته إلى كرات البسبوسة.

المكوناتطريقة التحضير