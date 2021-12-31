طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية في البيت بمكونات سهلة وبسيطة

القرص الطرية واحدة من أجمل المخبوزات ذات الطعم الرائع، ومن الوجبات السريعة التي تقدم في الفطار مع الشاي الساخن أو اللبن، ومغذية جدا لما تحتويه من مكونات غنية، لذلك نجد معدل البحث في جوجل مرتفع حول معرفة طريقة إعدادها والمكونات الأزمة، ومنها السادة كما يمكن وضع الحشوات المفضلة مثل العجوة أو الحلقوم، او السكر والقرفة وغيرها من الحشوات المفضلة.

كيلو من الدقيق الأبيض.

2 كوب من السمن.

نصف كوب زيت نباتي.

معلقة كبيرة خميرة.

حليب دافئ.

معلقة طعام كبيرة بيكنج بودر.

معلقة كبيرة سكر.

نصف ملعقة شاي صغيرة ملح.

معلقة طعام كبيرة سمسم.

2 ملعقة طعام كبيرة لبن بودرة.

مكونات القرص الطرية

نسخن الفرن مسبقا على درجة حرارة 200.

نقوم بوضع العجينة على النار مع ملعقة من السمن البلدي وربع كوب من الحليب وتقلب جيدا وتترك لتبرد ونقطعها قطع صغيرة.

نقوم بوضع ربع كوب من السمسم المحمص مع الحلقوم ونقابة جيدا وتقطيعه إلى كور صغيرة.

نضع معلقة من القرفة على كوب من السكر وتقلب جيدا.

نقوم بنها الدقيق جيد.

نصف الخميرة في كوب من الحليب الدافئ وليس الساخن ونضع السكر ثم نتركها حتى تخمر.

نضع الدقيق واللبن البورد والسمن ثم نقوم ببث السمن مع الدقيق جيدا.

نضع باقي المكونات وإضافة الزيت ثم تعجن جيدا ونضيف الحليب الدافئ تدريجيا ونعجن جيدا.

نترك العجين ساعة يختمر.

ثم نقوم بتقطيع العجين ووضعه في الصواني القرص السادة

نقوم بحشو جزء من القرص عن طريق فرد القرص ووضع الحشو

جيدا كما يمكن عمل فتحات عن طريق الشوكة أو السكينة ليتم تعليمها عن القرص السادة.

نترك العجين ربع ساعة بعد التقطيع ليرتاح

نسخن الفرن على درجة حرارة 200.

نضع العجين حتى يحمر من الأسفل ثم نشغل الشواية.

تترك القرص كي تبرد ثم يتم وضع مجموعات داخل أكياس حفظ الطعام وتوضع في الفريزر وتخرج لكي تبدو قبل الاستخدام.

تقدم مع الجبن والحليب الدافئ أو الشاي الساخن للفطار وقت العصر.

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