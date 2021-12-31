كريم جونسون والنشا الخرافي : لتبييض البشرة وترطبيها من اول استخدام2022

يعد كريم جونسون والنشا الخرافي , من اهم الوصفات التي تساعد علي تبييض البشرة بشكل كبير للغاية, وتعمل علي جعل بشرتك مثل بشرة الأطفال, وتعطيكي نعومه ولامعان في الوجه, وتجعل البشرة مشرقة وجذابة, وتساعد في تقليل ظهور علامات الشيخوخة والتجاعيد, وتعتبر من اهم الوصفات التي يمكن استخدامها للبشرة الحساسة وجميع أنواع البشرة ايضا وتعمل علي إعطاء البشرة حيوية ونضارة غير طبيعية ونتائج تفتيح رهيبة من اول استخدام للخليط بفضل الله واليوم من خلاص موقع ثقفني وهذا المقال نقدم لكم وصفة سحرية لتبييض البشرة وطريقة عمل كريم جونسون والنشا الخرافي لتبييض البشرة بشكل خرافي وجعلها مثل بشرة الاطفال2022.

مكونات عمل كريم جونسون والنشا الخرافي لتبييض وتنعيم البشرة بشكل كبير للغاية

سوف نتعرف علي المكونات المستخدمة لعمل الوصفة الرهيبة في تبييض البشرة فوري وتنعيمها وترطبيها بشكل خرافي ونتائج رهيبة وهي كما يلي:-

ثلاث معالق من كريم جونسون.

معلقة من النشا.

معلقتين من ماء الورد.

معلقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير الوصفة بكل سهولة داخل المنزل وتعطيك افضل نتائج دون أي كمواد ضارة أو أضرار جانبية وهي كما يأتي:-

نحضر وعاء ونضيف بداخلة كريم جونسون ثم نضيف النشا ونخلطهم جيدا حتي تتجانس المكونات. ثم نضيف عصير الليمون وماء الورد ونقلب حتي نحصل علي خليط كريمي متجانس للغاية. ويمكن عدم إضافة عصير الليمون اذا كنتي تعاني من حساسية بالبشرة حتي نتجنب أي أضرار جانبية للكريم.

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف الآن علي طريقة بسيطة جدا لكيفية استخدام الكريم علي البشرة بطريقة سليمة والحصول علي افضل نتائج من الكريم في اقل وقت وهي كالاتي:-

نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء ثم ننشف البشرة حتي تصبح خالية من أي غبار أو كريمات.

ثم نقوم بوضع طبقة متساوية من الخليط حتي نغطي جميع أجزاء البشرة بطريقة مباشرة.

ثم نتركها لمدة تراوح من بين 20 دقيقة ألي 30 دقيقة ثم نغسل الوجه جيدا بالماء الدافئ.

نكرر العملية مرتين في الأسبوع لمدة شهر حتي نحصل علي افضل نتيجة من التبييض بفضل الله.

فوائد كريم جونسون والنشا الخرافي لتبيض البشرة وتنعيمها

سوف نتعرف الآن علي بعض الفوائد الخاصة كريم جونسون والنشا الخرافي لتبييض البشرة والحصول علي افضل نتائج للغاية وهي كما يلي:-