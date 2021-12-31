طريقة عمل الكباب المشوي باللحمة المفرومة على الفحم والطعم روعة أحلى من المطاعم

الكباب المشوي من الأطعمة التي يتم تحضيرها من اللحمة المفرومة وقليل من الدهن، ويتم تسويته على الفحم الذي يعطي له طعم ورائحة جميلة، ويطلق عليه المشاوي في أغلب الدول العربية، والكباب لفظ اصله آرومي حيث يرجع أصله إلى المطبخ الحلبي لأنهم أول من قام بتحضيره، حيث ولع أهل حلب بحب المشويات، وقاموا بصنع أنواع كثيرة منها والتي انتشرت في العديد من الدول العربية وجميع كل العالم.

وتختلف طريقة عمل الكباب المشوي على الفحم من دولة لأخرى، فمثلاً في إيران يضاف إليه الزعفران قبل الشواء، وفي تركيا هناك العديد من الأصناف التي تختلف من مدينة لأخرى، مثل الكباب الاورفلي في مدينة أورفا، وفي أنطاكية يوجد الكباب الأنطاكي، كما يوجد أيضاً الكباب السلطاني في مدينة إسطنبول، وفي سوريا يتميز بطعمه الرائع ومذاقة الشهي وخاصة في مدينة حلب الذي يرجع أصل هذه الوجبة اللذيذة إليها، والذي يجعل طعم الكباب شهي ولذيذ في هذه المدينة اللحم الفاخر الذي يطلق عليه اسم العواس السوري، وسوف نتعرف معكم من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الكباب المشوي باللحمة المفرومة بخطوات سهلة وسريعة بالمنزل.

مكونات عمل الكباب المشوي على الفحم

تحتوي هذه الوجبة اللذيذة على العديد من المكونات الرائعة الصحية وهى كما يلي:-

كيلو لحمة مفرومة.

٢ بصلة حجم متوسط.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

٣ ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح والبهارات.

فلفل أحمر حار أو أخضر.

علبة ونصف من الزبادي.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من معجون الطماطم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف معكم على طريقة تحضير الكباب المشوي على الفحم وهى كما يأتي:-