أسهل طريقة لعمل الكبة الشامية بمذاق أطيب من المطاعم

تعتبر الكبة الشامية من الأكلات الشهية والمعروفة في كل البلاد العربية، وهى تتميز بطعم رائع ولذيذ يجعلها من الأكلات الرئيسية في كل المطاعم الفاخرة،كما يمكن لربات البيوت تحضيرها في المنزل فهي أكلة شهية وسريعة التحضير، وتحضر من البرغل واللحم والمكسرات، وهي من الأكلات المحببة لكل أفراد الأسرة لمذاقها الرائع والمتميز، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل الكبة الشامية الأصلية بمذاق أطيب من المطاعم.مكونات الكبة الشامية
تتميز مكونات الكبة الشامية بقيمتها الغذائية العالية التي تفيد الجسم وتمنحه الطاقة، وهى كما يلي:-
- كيلو برغل ناعم مغسول.
- كيلو لحم مفروم ناعم وخالي من الدهون.
- بصلة كبيرة مقطعة مكعبات.
- ملعقة كبيرة من معجون الفلفل الأحمر.
- ملعقة كبيرة من ( البردقوش / القرفة / كمون / ملح / سبع بهارات).
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- مكعبات من الثلج.
- كوب من الماء المثلج.
الحشوة
- كيلو من اللحم المفروم.
- 2 بصلة مفرومة ناعم.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب من عين الجمل المجروش.
- 2 ملعقة كبيرة من الصنوبر المحمص.
لنجاح عمل الكبة الشامية في المنزل بطعم مثل المطاعم، يجب أن نلتزم بخطوات العمل الصحيحة لعمل الوصفة، وهى كما يلي:-
- لتحضير الحشوة: في مقلاة ساخنة على النار نضع كيلو من اللحم المفروم بدون إضافة أي مادة دهنية ونقلب جيداً حتى يتغير لونه، نخرج اللحم من المقلاة ونصفيه من أي دهون.
- نضع قليل من الزيت في نفس المقلاة على النار ثم نضيف البصل المفروم مع التقليب حتى يذبل تماماً ثم نقوم بإضافة اللحم المفروم السابق تحضيره والتوابل.
- نرفع المكونات عن النار، ثم نقوم بإضافة كوب من عين الجمل المجروش وملعقتين من الصنوبر المحمص (خطوة اختيارية).
- لتحضير عجينة الكبة: نضع كيلو من اللحم المفروم في محضرة الطعام مع مكعبين من الثلج ونخلط جيداً حتى نحصل على قوام ناعم جداً.
- نضيف كيلو من البرغل المغسول على اللحم المفروم، ثم نضيف بصلة كبيرة مقطعة مكعبات وملعقة كبيرة من معجون الفلفل الأحمر والتوابل ومكعبين من الثلج ونفرم الخليط جيداً في محضرة الطعام أو باستخدام المفرمة اليدوية لأكثر من مرة مع إضافة قليل من الماء المثلج ومكعبين من الثلج في كل مرة.
- ثم نعجن المكونات باليد جيداً حتى نحصل على قوام متجانس تماماً.
- نبلل اليد بقليل من الماء المثلج ثم نأخذ قطعة متوسطة الحجم من العجينة ونشكلها كرة.
- نقوم بعمل تجويف داخل كرة اللحم، ثم نضع ملعقة صغيرة من الحشوة ونغلقها جيداً.
- ثم نضع الكبة بعد تشكيلها في صينية وتوضع في الثلاجة لمدة نصف ساعة قبل القلي.
- ثم تقلى في زيت غزير وساخن على نار متوسطة حتي تنضج وتأخذ لون ذهبي.
- نخرج الكبة على مصفاة لتحافظ على قوامها، ثم تقدم بألف صحة وعافية.
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تعتبر الكبة الشامية من الأكلات الشهية والمعروفة في كل البلاد العربية، وهى تتميز بطعم رائع ولذيذ يجعلها من الأكلات الرئيسية في كل المطاعم الفاخرة،كما يمكن لربات البيوت تحضيرها في المنزل فهي أكلة شهية وسريعة التحضير، وتحضر من البرغل واللحم والمكسرات، وهي من الأكلات المحببة لكل أفراد الأسرة لمذاقها الرائع والمتميز، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل الكبة الشامية الأصلية بمذاق أطيب من المطاعم.مكونات الكبة الشامية
تتميز مكونات الكبة الشامية بقيمتها الغذائية العالية التي تفيد الجسم وتمنحه الطاقة، وهى كما يلي:-
- كيلو برغل ناعم مغسول.
- كيلو لحم مفروم ناعم وخالي من الدهون.
- بصلة كبيرة مقطعة مكعبات.
- ملعقة كبيرة من معجون الفلفل الأحمر.
- ملعقة كبيرة من ( البردقوش / القرفة / كمون / ملح / سبع بهارات).
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- مكعبات من الثلج.
- كوب من الماء المثلج.
الحشوة
- كيلو من اللحم المفروم.
- 2 بصلة مفرومة ناعم.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب من عين الجمل المجروش.
- 2 ملعقة كبيرة من الصنوبر المحمص.
لنجاح عمل الكبة الشامية في المنزل بطعم مثل المطاعم، يجب أن نلتزم بخطوات العمل الصحيحة لعمل الوصفة، وهى كما يلي:-
- لتحضير الحشوة: في مقلاة ساخنة على النار نضع كيلو من اللحم المفروم بدون إضافة أي مادة دهنية ونقلب جيداً حتى يتغير لونه، نخرج اللحم من المقلاة ونصفيه من أي دهون.
- نضع قليل من الزيت في نفس المقلاة على النار ثم نضيف البصل المفروم مع التقليب حتى يذبل تماماً ثم نقوم بإضافة اللحم المفروم السابق تحضيره والتوابل.
- نرفع المكونات عن النار، ثم نقوم بإضافة كوب من عين الجمل المجروش وملعقتين من الصنوبر المحمص (خطوة اختيارية).
- لتحضير عجينة الكبة: نضع كيلو من اللحم المفروم في محضرة الطعام مع مكعبين من الثلج ونخلط جيداً حتى نحصل على قوام ناعم جداً.
- نضيف كيلو من البرغل المغسول على اللحم المفروم، ثم نضيف بصلة كبيرة مقطعة مكعبات وملعقة كبيرة من معجون الفلفل الأحمر والتوابل ومكعبين من الثلج ونفرم الخليط جيداً في محضرة الطعام أو باستخدام المفرمة اليدوية لأكثر من مرة مع إضافة قليل من الماء المثلج ومكعبين من الثلج في كل مرة.
- ثم نعجن المكونات باليد جيداً حتى نحصل على قوام متجانس تماماً.
- نبلل اليد بقليل من الماء المثلج ثم نأخذ قطعة متوسطة الحجم من العجينة ونشكلها كرة.
- نقوم بعمل تجويف داخل كرة اللحم، ثم نضع ملعقة صغيرة من الحشوة ونغلقها جيداً.
- ثم نضع الكبة بعد تشكيلها في صينية وتوضع في الثلاجة لمدة نصف ساعة قبل القلي.
- ثم تقلى في زيت غزير وساخن على نار متوسطة حتي تنضج وتأخذ لون ذهبي.
- نخرج الكبة على مصفاة لتحافظ على قوامها، ثم تقدم بألف صحة وعافية.