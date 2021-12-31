أسهل طريقة لعمل الكبة الشامية بمذاق أطيب من المطاعم

تعتبر الكبة الشامية من الأكلات الشهية والمعروفة في كل البلاد العربية، وهى تتميز بطعم رائع ولذيذ يجعلها من الأكلات الرئيسية في كل المطاعم الفاخرة،كما يمكن لربات البيوت تحضيرها في المنزل فهي أكلة شهية وسريعة التحضير، وتحضر من البرغل واللحم والمكسرات، وهي من الأكلات المحببة لكل أفراد الأسرة لمذاقها الرائع والمتميز، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل الكبة الشامية الأصلية بمذاق أطيب من المطاعم.

تتميز مكونات الكبة الشامية بقيمتها الغذائية العالية التي تفيد الجسم وتمنحه الطاقة، وهى كما يلي:-

كيلو برغل ناعم مغسول.

كيلو برغل ناعم مغسول. كيلو لحم مفروم ناعم وخالي من الدهون.

بصلة كبيرة مقطعة مكعبات.

ملعقة كبيرة من معجون الفلفل الأحمر.

ملعقة كبيرة من ( البردقوش / القرفة / كمون / ملح / سبع بهارات).

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

مكعبات من الثلج.

كوب من الماء المثلج.

الحشوة

كيلو من اللحم المفروم.

كيلو من اللحم المفروم. 2 بصلة مفرومة ناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من عين الجمل المجروش.

2 ملعقة كبيرة من الصنوبر المحمص.

لنجاح عمل الكبة الشامية في المنزل بطعم مثل المطاعم، يجب أن نلتزم بخطوات العمل الصحيحة لعمل الوصفة، وهى كما يلي:-