استرجع شعرك الأسود مرة أخرى وتخلص من الشعر الأبيض بشكل دائم بصبغة طبيعية

أووي الوصفات الطبيعية التي تعمل على صبغ الشعر الابيض سريعا هذا ما سنقدمه اليوم لكل متابعي موقعنا ثقفني الكرام، حيث تتزايد مؤشرات البحث دوما على أفضل طرق لصبغ الشيب دون اكسجين، فكما نعلم أن الصباغات الكيميائية ترهق الشعر كثير وتتسبب في اتلافه مع تكرار الاستخدام، ولذلك تتجه الكثير إلى تطبيق الوصفات الطبيعية التي تعد أكثر آمانا على الشعر واليكي أفضل مجموعة من الخلطات الفاعلة.

يعد اللون البرتقالي المحمر من أروع واحدث الألوان الخاصة بالشعر، فتسعي العديد من السيدات للحصول إلى هذا اللون فمن خلال توزيع كوب من عصير البرتقال على الشعر وتغطيته بفوطة لمدة ساعة ثم يشطف الشعر بعدها بالماء، تكرر تلك الوصفة على الأقل مرة من كل أسبوع لاخفاء الشيب تدريجياً.

يمكن تطبيق وصفة الشاي للحصول على الشعر الأسود اللامع، حيث يساعد الشاي الأسود على صبغ شيب الشعر سريعا بدون إضافة مكونات أخري بجانبه، وذلك من خلال غلي 6 ملاعق كبيرة من الشاي الأسود وتزيد حسب طول الشعر، ثم بعد أن يبرد يوزع بشكل جيدا من الجذور وحتي الأطراف ويترك بعدها لمدة ساعة قبل شطفه بالماء البارد، ينبغي المواظبة على تلك الوصف. مرة من كل أسبوع لنتيجة مذهلة.

صبغ الشعر باللون البني الداكن

لا نختلف على أن الشعر البني بجميع درجاته هو الأفضل من بين الالوان، كونه لون مميز ويزيد من جمال المرأة، فمن خلال خلط كمية من القهوة الخام مع كمية من الكاكاو مع ثلاث أكواب ماء ويوضع الخليط على النار لمدة دقائق حتي يغلي ثم يوزع جيدا على الشعر باستخدام مشط أو فرشاة ويترك لمدة ساعة قبل شطفه الخليط بالماء الفاتر.

صبغة للشعر الأبيض بالون البرتقال

من أجل الحصول على لون شعر برتقالي عليكي باتباع وصفة عصير البرتقال التي تصبغ الشعر الأبيض تدريجياً مع تكرار استخدامها، فقط عليكي بوضع كوبان من عصير البرتقال ويضاف عليه نصف كوب من زيت جوز الهند، وتمزج المكونات معا ثم ابدئي بتقسيم الشعر وتوزيع الخليط عليه، وبعد مرور ثلاث ساعات اشطفي شعرك بالماء، اتبعي الوصفة تلك لمدة ثلاثة شهور لنتيجة ممتازة.

وصفة لتغطية شيب الشعر

وصفة لتغطية الشيب مع خلطة الجزر وزيت الزيتون والموز سيختفي شيب الشعر تدريجياً، فهي من الخلطات المجربة في تغيير لون الشعر الأبيض من خلال وضع موزة في وعاء بعد تقطيعها ثم يقطع عليها جزرة ويضاف عليهم كوبان ماء ويوضع على النار ويترك لمدة 10 دقائق، ثم يرفع ويترك حتي يبرد وبعدها يضرب في الخلاط جيدا ويضاف عليه اربع ملاعق من زيت الزيتون ويمزج جيدا ثم يطبق على الشعر، ويترك لمدة ساعتين ويشطف بعدها بالماء البارد، تكرر العملية مرتين كل اسبوع لنتيجة مبهرة.