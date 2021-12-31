فتة الفول المدمس بصلصة الزبادي والطحينة لذيذة

فتة الفول المدمس بصلصة الزبادي والطحينة تعد وصفة مختلفة ومميزة من وصفات الفول المدمس، يمكن تحضيرها في وجبة الفطور الصباحي أو على السحور كنوع من أنواع التغيير، فتة الفول هذه عبارة عن طبقة من الخبز المحمص، يوضع فوقها طبقة من الفول المدمس مع اضافة صلصة الطحينة والزبادي فوقهم، وفيما يلي سوف نقدم لكم مكونات ومقادير الوصفة وطريقة عمل فتة الفول المدمس بالخطوات خطوة بخطوة.

عدد 2 علبة فول مدمس.

عدد 1 حبة بصل متوسطة مبشورة أو مفرومة ناعم.

ثلاثة فصوص ثوم كبيرة مهروسة.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

عدد 2 من حبات الطماطم المفرومة.

عدد 2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم، أو معجون الطماطم.

ملح وفلفل اسود ناعم حسب الرغبة.

عدد 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو أي زيت نباتي.

خبز عربي مقطع قطع مربعة صغيرة ومقلية.

مقدار ك وب ونصف من الزبادي.

عدد 2 ملعقة كبيرة من الطحينة الخام.

ربع كوب عصير ليمون طازج.

مقدار ملعقة كبيرة من الخل.

نصف كوب من البقدونس الأخضر المفروم ناعما.

رشة بابريكا مقدار نصف ملعقه صغيره.

نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع به الزيت على النار حتى يسخن، ثم نضيف له البصل المفروم، ونقليه حتى يذبل. ومن ثم نقوم بإضافة كلا من الثوم ونقلبه، وبعده الطماطم وصلصة الطماطم، ونقلب جميع المكونات مع بعضهم البعض. نترك الوعاء على نار هادئة حتى تتسبك الطماطم. ثم نقوم بإضافة الفول المدمس الي هذا الخليط ونقلبه معهم، ونضيف له الملح والكمون، ونتركه على نار هادئة حتى يمتزج بباقي المكونات. نحضر وعاء عميق لتحضير صلصه الزبادي والطحينة، ونقوم بإضافة، كلا من الزبادي والطحينة والليمون والخل، ونخلطهم مع بعض جيدا، ونضيف لهم الملح والفلفل الأسود، وتزويدهم بالقليل من الماء الساخن، حتى نحصل على القوام المطلوب. نحضر وعاء التقديم، ونضع به طبقة من الخبز المحمص، ونقوم بتوزيع الفول المدمس فوقها. وكذلك نغطيهم بصلصة الزبادي والطحينة، ونزينها بالبقدونس والبابريكا، ويقدم بالف هنا.

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