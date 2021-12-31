يعد كريم لبان الذكر من أفضل الكريمات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة ومنع ظهور التجاعيد، لاحتوائه على نسبة عالية من مادة الكولاجين التي تزيد مرونة البشرة مما يؤدي إلى تأخير ظهور التجاعيد، ويتكون الكريم من مواد طبيعية مفيدة للبشرة ولا تسبب لها أي أضرار، ودائماً ينصح خبراء التجميل باستخدام الوصفات الطبيعية للحفاظ على نضارة البشرة، والتقليل من استخدام المستحضرات الكيميائية التي تضر البشرة على المدى الطويل، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل كريم لبان الذكر السحري لتفتيح البشرة ومنع ظهور التجاعيد.

مكونات كريم لبان الذكر

تتميز مكونات كريم لبان الذكر برخص ثمنها وتوفرها، وهى كما يلي:-

3 ملاعق كبيرة من لبان الذكر.

كوب ماء ساخن.

ملعقة صغيرة حليب بودرة.

ملعقة كبيرة نشا.

2 كبسولة من فيتامينE.

طريقة عمل الكريم

يتم تحضير كريم لبان الذكر بخطوات سهلة وسريعة كالتالي:-

نضع لبان الذكر في كوب ماء ساخن لمدة ليلة كاملة، ثم نصفي منقوع لبان الذكر. ثم نذوب ملعقة كبيرة من النشا وملعقة كبيرة من الحليب البودرة في ماء لبان الذكر على البارد. نرفع المكونات على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يثقل القوام، ثم نتركه يبرد تماماً. ثم نضيف محتوى كبسولتين من فيتامينE مع التقليب الجيد. ثم نعبأ الكريم في علبة نظيفة، وتدوم مدة صلاحية الكريم لمدة أسبوع بشرط الحفظ في الثلاجة. ندهن الوجه بالكريم، ويترك لمدة نصف ساعة على البشرة، ثم يغسل بالماء البارد.

ماسك بودرة لبان الذكر لشد الوجه

تحتوي بودرة لبان الذكر على نسبة عالية من مادة الكولاجين المهمة لشد البشرة ومنع ظهور التجاعيد، ويتم تحضير الماسك بالمكونات التالية:-

2 ملعقة كبيرة من بودرة لبان الذكر.

بياض بيضة.

عصير نصف ليمونة.

طريقة تحضير الماسك

نخلط المكونات مع بعضها جيداً حتى نحصل على قوام كريمي، ثم نوزع الخليط على بشرة نظيفة ويترك لمدة نصف ساعة حتى يجف الماسك. ثم ندلك الوجه بالماء الفاتر للتخلص من الرؤوس السوداء وخلايا الجلد الميتة، ثم نغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر.

وصفة زيت لبان الذكر لمنع ظهور التجاعيد

المكونات

ملعقة صغيرة من زيت القرفة.

1 ملعقة صغيرة من زيت بذور العنب.

ملعقة صغيرة من زيت لبان الذكر.

طريقة العمل