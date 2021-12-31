أصنعي بسكويت الشاي الأقتصادي في البيت هش ومقرمش وببيضة واحدة مثل الجهاز في المخابز

طريقة عمل بسكويت الشاي، بسكويت الشاي من الأشياء التي لا يمكن الإستغناء عنها في المنزل لأنه من الممكن أن يتم تناوله في وجبة الإفطار مع كوب من الحليب أو القهوة أو الشاي، كما يمكن تناوله في وجبة العشاء أيضًا ومناسب جدًا لتناوله بين الوجبات كنوع من السناكس، كما انه يتناسب مع الكبار والصغار حتى الأطفال الرضع من عمر 6 شهور يمكنهم تناول بسكويت الشاي مع الحليب وفي هذا المقال سوف نوضح لكم الطريقة بالتفصيل مع معرفة مقادير الوصفة لتحضيرها في المنزل بكل سهولة.

طريقة عمل بسكويت الشاي

يعتبر بسكويت الشاي من الطرق السهلة والبسيطة ولا تحتاج إلى شخص محترف لتحضيره بل يمكن أي شخص عادي أن يقوم بتحضيره من خلال اتباع عدة خطوات

المكونات

كوبان ونصف من الدقيق الأبيض.

كوب واحد من السكر الناعم.

نصف كوب من اللبن.

10 ملاعق من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة واحدة من البيكنج بودر.

باكو فانيليا.

رشة ملح.

بيضة واحدة.

نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع فيه الدقيق ونضيف إليه البيكنج بودر والملح ويتم تقليبهم مع بعض جيدًا. نجهز وعاء آخر ونضع بداخلة الزبدة، ويتم خفقها باستخدام المضرب الكهربائي حتي نلاحظ تغيير اللون إلي الابيض، وأيضا يتغير قوام العجين. يتم إضافة السكر إلى الزبدة مع الاستمرار في الضرب. يضاف البيض والفانيليا أيضًا مع استكمال الضرب. نضيف الدقيق بالتدريج إلى الخليط مع استكمال الضرب. بعد ذلك يتم وضع اللبن أيضًا مع الاستمرار في الضرب حتى الحصول على عجينة لها قوام متماسك. تغلف العجينة بالورق البلاستيكي وتوضع في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين. نخرج العجينة من الثلاجة ونضع ورقة زبدة فوقها وورقة زبدة تحتها، ويتم فردها. تشكل العجينة بإستخدام ماكينة تشكيل عجين البسكويت. نقوم بإحضار صينية الفرن ونضع بداخلها ورقة الزبدة ونرص البسكويت على ورق الزبدة. لابد من دخول البسكويت الثلاجة لمدة لا تقل عن نصف ساعة قبل إدخاله الفرن. يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لكي يتم تسخينه قبل وضع البسكويت فيه. ندخل البسكويت الفرن لمدة ربع ساعة حتى ينضج تمامًا. يخرج البسكويت من الفرن ويترك حتى يبرد ويوضع في أطباق التقديم ويكون جاهز للتقديم.

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