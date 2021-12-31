قنبلة كريم الأرز الكوري: لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد نهائيا2022

نقدم لكم قنبلة كريم الأرز الكوري ، المعجزة في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد نهائيا خلال فترة بسيطة جدا، حيث يحتوي علي مواد طبيعية تساعد علي التفتيح الفوري، ويعمل ايضا علي إزالة التجاعيد من البشرة بكل سهولة دون أي أضرار جانبية ناتجة عن الماسك، ويعتبر الماسك من أقوي الماسكات التي تساعد بشكل يومي علي تنشيط الدورة الدموية في الوجه مما يساعد علي إزالة التجاعيد نهائيا، ونقدم لكم الآن من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة قنبلة كريم الأرز الكوري الرهيب في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد نهائيا2021

مكونات عمل قنبلة كريم الأرز الكوري لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

سوف نتعرف الآن علي بعض المكونات التي سوف يتم استخدامها لتحضير الكريم الرهيب في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد نهائيا من البشرة وهي كالاتي:-

معلقتين من دقيق الأرز.

ثلاث معالق من الزبادي.

معلقة كبيرة من نشا الذرة.

ثلاث معالق من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة سهلة جدا لتحضير الكريم المعجزة في المنزل بخطوات سهلة للغاية ونتائج مبهرة وتحدي وهي كما يلي:-

نحضر وعاء عميق ونضع بداخلة دقيق الأرز والنشا ونخلطهم جيدا حتي تتجانس المكونات جيدا. ثم نضيف عليهم الزبادي ونخلط جيدا حتي تتجانس جميع المكونات جيد وتصبح لينة. ثم ننزل بماء الورد بتدريج حتي نحصل علي خليط كريمي ولين وجاهز للاستخدام وسوف نحصل علي افضل نتائج.

طريقة الاستخدام

نقدم لكم الآن طريقة سهلة جدا لاستخدام علي البشرة والحصول علي نتائج خرافية من اول استخدام للكريم الرهيب في التفتيح الفوري للبشرة وهي كما يأتي:-