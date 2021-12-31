أقوي كيراتين طبيعي….. طريقة عمل كريم الخميرة لفرد الشعر المجعد الخشن المجعد في نصف ساعه هيكون شعرك زي الحرير

طريقة عمل كريم الخميرة لفرد الشعر المجعد الخشن المجعد، يعد فرد الشعر بالخميرة من الطرق الآمنة لفرد الشعر باستخدام مكونات طبيعية غير ضارة بالشعر وخالية من الكيماويات التي تضر بالشعر على المدى البعيد ولقد رأينا كثير من النساء تسعى لاستخدام طرق لفرد الشعر والتي تؤدي بهلاكه فيما بعد سواء تعرضه للتساقط أو التلف والهيشان ولذلك سنقدم لكم أفضل وصفات الخميرة لفرد الشعر باستخدام مكونات بسيطة وغير مكلفة.

كريم الخميرة لفرد الشعر المجعد الخشن المجعد

للحصول على شعر مفرود بطريقة صحيحة وآمنة تستخدم وصفة الخميرة والماء التي تعطي نتيجة قوية في وقت قصير وذلك بالطريقة التالية:

نحضر وعاء ونضع به ربع كوب من الماء ونضيف اليه نصف كيس من الخميرة الفورية.

نخلط الخميرة في الماء ونتركها لمدة خمس دقائق حتى تتفاعل الخميرة مع الماء.

نقوم بتدليك الشعر بالخليط من فروة الرأس حتى الأطراف.

نترك الخليط على الشعر لمدة قدرها نصف ساعة على الأقل.

بعد مرور الوقت يُغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو ويفضل شامبو الأطفال ويدلك الشعر حتى نتخلص من آثار الخليط.

تكرر الوصفة مرتين في الأسبوع حتى نحصل على النتيجة المطلوبة وسوف تظهر النتيجة من الشهر الأول.

وصفة الخميرة واللبن لفرد الشعر المجعد

ويستخدم في هذه الوصفة العسل مع الخميرة وتساعد للتخلص من تجاعيد الشعر ومنع تساقطه ولعمل الوصفة يتبع الخطوات التالية: