نتيجة مبهرة.. تفتيح اليدين في دقائق فوري من أول استعمال ليدين وقدمين ناعمة وأفتح 3 درجات

هناك فئة كبيرة من الناس تبحث عن طريقة تكون شديدة الفعالية في تفتيح اليدين في دقائق دون أن يوجد هناك أي مواد كيميائية تؤثر بالسلب على البشرة، حيث تعد مشكلة تعرض اليدين للاسمرار من أكثر الطرق التي تتسبب في حيرة معظم الناس، وهذا ما سنقوم بحله عند عرضنا لهذا المقال.

تفتيح اليدين في دقائق

هناك أكثر من طريقة تتسم خطواتها بالسهولة ومكوناتها يسهل تواجدها في كل منزل، وإليكم عرض طرق تفتيح اليدين بشكل سريع بهذا الشكل الآتي:

ملعقتان كبيرتان من جل الصبار.

بالإضافة الى ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز.

أولًا نقوم بوضع المكونات داخل إناء صغير، ومن ثم نقوم بخلطهم جيدًا.

وبعدها نقوم بتدليك هذا الخليط اليدين بمنتهى الرفق وبشكل دائري، ونترك الخليط على اليدين لمدة 40 دقيقة.

ثم نقوم بغسل اليدين بالماء الفاتر، وبعدها سنلاحظ الفارق الكبير في درجة تبييض اليدين.

ملعقتان صغيرتان من الجلسرين.

قطعة من القطن.

ملعقتان صغيرتان من ماء الورد.

في بداية الأمر نقوم بوضع المكونات معًا داخل إناء صغير، وبعدها نقوم بخلطهم معًا جيدًا.

ومن ثم نقوم بوضع القطنة داخل هذا الخليط، ونضع القطنة المبللة بهذا الخليط على اليدين.

ثم يتم ترك الخليط ليجف لمدة 10 دقائق، وثم نلاحظ الفارق بشكل سريع.

ملعقة صغيرة من الحليب.

بالإضافة الى ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

وملعقة كبيرة من العسل.

في البداية نقوم بوضع المكونات معًا في إناء صغير، ومن ثم نقوم بخلطهما جيدًا.

وبعد ذلك نقوم بتدليك اليدين بهذا الخليط، ونتركه لفترة زمنية تقدر بحوالي ربع ساعة على أقل تقدير.

ثم يتم غسل اليدين بالماء الفاتر، ويتم تكرار هذه الطريقة بشكل يومي على مدار الأسبوع.

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وفي الختام نكون قد سردنا لكم بشكل تفصيلي طرق تفتيح اليدين في دقائق، حيث وجدنا أن الطرق التي عرضناها في هذا المقال لديها مكونات تحتوي على خصائص طبيعية تساعد في تبييض البشرة في أسرع وقت ممكن دون أن يكون هناك أي ضرر على البشرة بشكل عام.