كريم الموز والكركم السحري لتبييض الوجه 7 درجات ويقضي على التجاعيد في أقل من أسبوع هتلاحظي الفرق

طريقة عمل كريم الموز والكركم لتبييض الوجه، يعتبر كريم الموز والكركم من الكريمات الطبيعية الرائعة التي أثبتت فعاليتها في تبييض البشرة وإزالة تصبغات الوجه والحفاظ على نضارة ونعومة ولمعان البشرة حيث تلجأ الكثير من النساء إلى بعض الوصفات الطبيعية كبديل عن الكريمات المصنعة باهظة الثمن، يتغلغل الكريم بسرعة في المسام ويقوم بإزالة الأوساخ والدهون في الوجه ويتركها أكثر بياضًا وجمالًا في هذا المقال سوف نوضح لكم كيفية أستخدام هذا الكريم لتفتيح البشرة وهذا الكريم سحري يحتوي على مكونات طبيعية ليس بها اي ضرر على الوجه تابعي هذا المقال.

طريقة عمل كريم الموز والكركم لتبييض الوجه

يمكن عمل كريم الموز والكركم في المنزل بمقادير بسيطة وخطوات سهلة ويحقق نتائج فعالة من أول استخدام

المقادير

حبة واحدة من الموز متوسطة الحجم.

2 ملعقة صغيرة من عسل النحل.

ملعقة من الكركم.

نصف ملعقة كبيرة من النشا.

عدد ملعقة كبيرة واحدة من ماء الورد.

طريقة التحضير

تقشر حبة الموز وتهرس جيدًا حتى تكون ناعمة. نضع مقدار العسل وماء الورد على الموز الناعم وتقلب جيدًا حتى يمتزجا معًا ويصبح قوامها أشبه بالكريم. يتم وضع النشا والكركم على خليط الموز والعسل وماء الورد ويقلب جيدًا حتى تختلط كل المكونات مع بعضها وتصبح كلها مثل الكريم. نضع هذا الخليط في علبة محكمة الغلق. نغسل الوجه جيدًا بالماء الفاتر حتى نتأكد من التخلص من كل الأوساخ والدهون. وضع الكريم على الوجه ويوزع بالتساوي مع مراعاة تدليك الكريم برفق وبشكل دائري. يترك الكريم لمدة 15 دقيقة على الوجه ثم يغسل بالماء البارد. تظهر النتيجة فور الاستخدام وللحصول على أفضل النتائج يفضل وضع الكريم يوميًا قبل النوم مباشرة. يفضل الاستمرار على هذا الكريم لمدة أسبوع للوصول إلى النتيجة المرجوة.

فوائد كريم الموز والكركم للبشرة

يحتوي الكريم على عناصر رائعة تعيد للوجه الإشراق والنضارة حيث تتعدد فوائده، ومنها: