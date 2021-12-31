طريقة عمل فتة الباذنجان السورية بصلصة الطحينة والزبادي

تعد طريقة عمل فتة الباذنجان السورية من اشهى والذ طرق اعداد الباذنجان، كصنف من الأصناف الرئيسية على مائدة الطعام، ويمكن إعدادها باكثر من طريقة، حيث يمكن إضافة اللحم لها أو بدون اللحم، حسب الرغبة والمقادير المتوفرة، ويدخل في تكوين هذا الطبق كلا من الخبز المقطع المقلي، والباذنجان المقلي المهروس، وصلصة الزبادي والطحينة، والثوم وزيت الزيتون، وهي تعد وصفة من اشهى الوصفات السورية التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة.

كيلو الا ربع من الباذنجان.

كيلو جرام من الطماطم مقشرة ومفرومة في الخلاط.

نصف كيلو جرام من اللحم المفروم، ويمن الاستغناء عنه حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعم.

مقدار كوب من الزبادي.

عصير ليمونة طازجة.

ثمرة من الفلفل الأخضر الحار.

ثلاثة أرغفة من الخبز العربي مقطعة مربعات ومقلية.

لوز محمص.

ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الطحينة.

زيت نباتي القلي.

ثلاثة ملاعق من زيت زيتون.

نقوم بتنزيل اللحم المفروم بإضافة الملح والفلفل الأسود، ونحضر مقلاة على النار ونضع بها زيت الزيتون مع البصل المفروم، ونقلبهم لمدة 10 دقائق.

بعد أن يذبل البصل نضيف له اللحم المفروم، ونقلبهم حتي تنضج اللحمة.

بعد ذلك نحيف لهم كلا من الطماطم المهروسة والفلفل الاخضر الحار، وتقبلهم ونتركها على نار متوسطة، لمدة ربع ساعة.

نقوم بتجهيز الخبز وتقطيعه الي مربعات صغيرة، ونقوم بقليه في زيت ساخن، حتى تأخذ اللون الذهبي، تخرجه على المناديل الورقية لكى يتخلص من الزيت الزائد.

نقشر الباذنجان ومقطعه مكعبات، ونتبله بالملح، ونتركه قليلاً حتى يتخلص من الماء، ثم نقوم بغسله، حتى يتخلص من المياه الداكنة.

نقوم بقلي الباذنجان في زيت عميق حتي يصبح الباذنجان طري من الداخل.

نقوم بتجفيف الباذنجان من الزيت، ونتركها جانبا.

ومن ثم نقوم بتحضير صلصة فتة الباذنجان المكونة من الزبادي والطحينة، نقوم بخلط كلا من الزبادي مع الثوم والطحينة والليمون، حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض.

نحضر طبق التقديم ونضع به طبقة من الخبز المقلي، يليها طبقة من صلصة اللحمة المفرومة، ثم طبقة من الباذنجان يغطيها طبقة من صلصة الزبادي والطحينة، وتزيين بالمكسرات المحمصة، وصلصة اللحمة وتقدم ساخنة، بالف هنا.

المقادير والمكوناتطريقة عمل فتة الباذنجان السورية