تخلصي من البقع والاصفرار نهائياً من الملابس البيضاء بمكون واحد سحري موجود في كل منزل

طريقة تنظيف الملابس البيضاء، من أكثر الأشياء التي تعتبر بالفعل مزعجة لكل ربة منزل هو إيجاد بقعة ظاهرة على ملابس أحد أفراد أسرتها، وخاصتًا الملابس البيضاء التي تظهر فيها البقع بشكل واضح مما يسبب الإحراج الشديد، ومن الصعب إزالتها بشكل سريع أو بالطرق التقليدية لتنظيف الغسيل، وسوف نعرض لكم الآن بعض الطرق التي يمكن أن تعيد الملابس البيضاء كالجديدة بدون أي بقع أو اصفرار وذلك من خلال متابعتنا لمعرفة طريقة تننظيف الملابس البيضاء.

طريقة تننظيف الملابس البيضاء

كيفية تنظيف الملابس البيضاء من البقع وهناك العديد من المواد الطبيعية التي لها فاعلية سريعة في القضاء على البقع وآثارها من الملابس البيضاء ومن أهم هذه المواد ما يلي:

الليمون لإزالة بقع الملابس البيضاء

الليمون له تأثير رائع في في إزالة البقع على الملابس البيضاء، فهو يقضي على البقع التي قد تظهر نتيجة كثرة التعرق وتعطي اللون الأصفر في الملابس، كما يمكن الليمون للتخلص من الصدأ والعفن، وكل البقع الصعبة التي لا يمكن إزالتها بالطرق التقليدية المعروفة وطريقة الاستخدام كالآتي:

أعصري الليمون على البقعة مباشرًة وممكن دعك البقعة بالليمون أيضًا. اتركي الليمون عليها لمدة نصف ساعة. اغسلي بعد ذلك الملابس بالشكل المعتاد، وسوف تظهر النتيجة من اول مرة.

استخدام مبيض الملابس

يستخدم مبيض الملابس في إزالة البقع من الملابس البيضاء، ويجعلها ناصعة البياض بكل سهولة وطريقة استخدامه تختلف حسب طريقة الغسيل وهي كالآتي:

الغسيل اليدوي:

انقعي الملابس في المبيض أو وضع المبيض على البقع ويترك لمدة ربع ساعة، ويتم الغسيل بعد ذلك بالشكل اليدوي المعتاد.

الغسيل في الغسالة الاوتوماتيك:

ضعي مبيض الملابس بعد البدء في الغسيل وبعد إتمام أول دورة من الغسل، ويتم وضع كوب واحد من مبيض الملابس في درج المسحوق المخصص.

استخدام الخل في تنظيف الملابس البيضاء

الخل الأبيض المتواجد في كل المنازل، له القدرة الكبيرة في تنظيف الملابس البيضاء والتخلص من البقع نهائيًا، وطريقة استخدامه كالتالي: