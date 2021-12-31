“اعرفي” سر عمل العيش السوري بالشاروما والتسوية في البيت أحلى من بره هتبهري عيلتك

العيش السوري بالشاروما يحبه الكثير من الأطفال والشباب يحبون تناول الشاورما وخاصةً من المطاعم، وتوجد أكلات أخرى محببه لدى الكل مثل البيتزا الإيطالية الهشة، وذلك بسبب طعمها اللذيذ مع العيش السوري، ولكن أغلب الأمهات يريدون ضمان نظافة الطعام الذي يتناوله أطفالها، وذلك لعدم ضمان نظافة الطاهي، كما يريدون توفير الأموال، وتعتبر الشاورما بالعيش السوري من أسهل الأطعمة التي يمكن صنعها في المنزل، فتابعينا لتجدي أسهل، وألذ، وأوفر طريقة، وبكل أسرارها.

ويوجد بعد النصائح التي نوضحها لكي للحصول على أحلى عيش سوري، يجب الحرص على جعل درجة حرارة مرتفعة وذلك قبل وضع العجينه على الصاج أو الفرن المستخدمة، ويفضل أن تكون الدرجة عند 250 ويفضل القيام في هذه الوصفة بإستخدام الدقيق المستخدم في الحلويات وهو الفاخر، عدم القيام بعمل عيش كبير حتى لا يؤدي إلى عدم نجاحها.

سر عمل الشاورما في العيش السوري بطريقة روعة

يمكنك عمل الشاورما بالعيش السوري في المنزل بكل سهولة، وبأسرار عملها في المطاعم، وإليك الطريقة فيما يلي:

مقدار نصف كيلو من اللحم الشرائح لعمل الشاورما.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ربع كوب من عصير الليمون الطازج.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من بهارات شاورما.

ثلاث كوب من الدقيق الأبيض لعمل العيش السوري.

نصف ملعقة من السكر.

كيس من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة من ملح الطعام.

ربع كوب من زيت الزيتون.

نصف كوب من الماء الدافئ.

قومي أولاً بوضع الخميرة في كوب، وقومي بإضافة السكر إليها، ثم ضعي عليها ربع كوب من الماء الدافئ، وإتركيها في مكان دافئ حتى تتضاعف كميتها.

بعد تضاعف الكمية، قومي بوضع الخميرة على الدقيق، ثم إخلطي معه زيت الزيتون، ونصف ملعقة من الملح.

قلبي المكونات جيداً، ثم قومي بوضع الماء الدافئ، وقومي بالعجن لمدة خمس دقائق، ثم إتركيها فترة لتتضاعف كميتها.

الآن ابدأي في عمل الشاورما بتقطيع اللحم إلى قطع صغيرة.

قومي بوضع عصير الليمون عليها.

أضيفي إليهم الخل.

قومي بوضع بهارات الشاورما، والملح، والفلفل الأسود.

قلبي المكونات مع اللحم جيداً، وإتركيها حتى تقومي بخبز العجين.

في طاسة كبيرة ساخنة قومي بفرد كل قطعة من العجين على شكل دائرة كبيرة، وأجعلي سمكها رفيع جداً.

إتركي على النار لأقل من دقيقة حتى ينضج قليلاً.

أكملي باقي كمية العجين.

في طاسة أخرى قومي بوضع ملعقة من زيت الزيتون، وضعي بها الشاورما، وقلبي جيداً حتى يجف الماء بها.

إفردي واحداً من العيش السوري، وضعي به كمية من الشاورما، ولفيه كالإسطوانة.

أكملي باقي الكمية، ثم قومي بوضعها على الجريل حتى يحمر وجه العيش.

مكونات عمل العيش السوريطريقة عمل العيش السوري بالشاروما