رموش جميلة بماسكرا تطويل رموش استخدميها يوميا لرموش كثيفة طويلة لعيون جذابة

رموش جميلة بماسكرا طبيعية ومغذية استخدميها يوميا قبل النوم رموش كثيفة طويلة لعيون جذابة، تحلم كل فتاة وسيدة بوجه جميل وعيون جذابة برموش طويلة كثيفة التي تزيد من مظهرها الجميل الجذاب، واليوم جئنا لكم بطريقة مجربة لتطويل الرموش وتكثيفها وجعلها ثقيلة بروتين معين يستخدم يوميا في المساء والصباح باستخدام ماسكرا طبيعية مصنوعة من مواد طبيعية تعزز نمو الرموش من الجذور ويمكن أيضا اعتمادها وتطبيقها على الحواجب لتكثيفها وهي من أفضل الحلول التي تستخدم لتطويل الرموش بمكونات طبيعية أمنه وتعطيك نتائج فعالة، ومن الأمور أو النصائح الهامة أيضا التي ينصح بها دائما تناول الفيتامينات والطعام الصحي الغني بالمعادن مع كثرة شرب الماء والخضروات خاصة الورقيات، وسنتعرف معا على أفضل ماسكرا مغذية للرموش لعيون ملفته جذابة.

رموش طويلة بالماسكرا تطويل وتكثيف الرموش من الجذور

اختيار ماسكرا مغذية تساعد على نمو الرموش وتعديها بأن تكون مكونة من العسل الأبيض مع زيت الخروع وكبسولة من فيتامين E الذي يعمل على تغذية الرموش وزيادة نموها، أخلطي تلك المكونات وضيفيها في عبوة ماسكرا نظيفة وطبقيها على رموشك مرة صباحا ومرة مساء قبل النوم لمدة 3 أيام، وكرري صنع تلك الماسكرا مرة أخرى حتى تضمني صلاحيتها أثناء الاستخدام فيجب أن تتغير ماسكرا رموش كل 3 أيام.

رموش طويلة بزيت خروع ماسكرا حماية الرموش من السقوط

يعتبر زيت الخروع من أفضل الزيوت الطبيعية لتطويل الرموش وإنه غني بمضادات الأكسدة التي لها دور على تغذية الرموش، وتحافظ على جمالها ويعزز نمو شعر الحواجب والرموش ويمكن صنع منه ماسكرا طبيعية ومغذية كالأتي:

حضري ملعقة كبيرة من زيت الخروع النقي مع عدد 2 كبسولة من فيتامين E. تفرغ تلك المكونات داخل زجاجة الماسكرا النظيفة وتغلف وترج جيدا حتى تمتزج مكونات معا. ثم في الصباح نظيفي رموشك جيدا وطبقي عليها تلك الخلط مع الحرص على عدم دخول الزيت داخل العين. مشطي رموشك من أسفل لأعلى برفق واتركيه على رموشك لمدة ربع ساعة ثم قومي بشطف الوجه. وامسحي على رموشك بقليل من الفازلين لكي ينزع أي رواسب من الزيت ويعمل أيضا على تطويل الرموش.

أحضري كمية من زبدة الشيا حوالي ملعقة صغيرة.

ملعقة صغيرة من الفازلين النقي الأصلي للبشرة.

اخلطيهم معا جيدا ثم ضعيها في عبوة صغيرة نظيفة محكمة الغلق.

ثم خذي قطعة صغيرة وافركيها ما بين يديك وطبقيها على رموشك العلوية والسفلية.

تترك طوال الليل حتى الصباح ثم تغسل في الصباح كما يمكن وضع تلك الخلطة قبل وضع الماسكرا لتعطيك تكثيف أعلى للرموش.

تطويل الرموش بزبدة الشيا والفازلين