مشروبات شتوية ساخنة تزيد من تدفئة الجسم ومفيدة للأطفال في فصل الشتاء

نقدم لكم أفضل المشروبات الشتوية الساخنة، نظرا لانخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء تزداد نسب البحث عن مشروبات ساخنة ومشروبات دافئة تساعد علي ارتفاع حرارة الجسم والتدفئة للكبار والأطفال أيضا، لذلك قررنا ذكر بعض المشروبات الشتوية التي تعمل علي تدفئة الجسم واكسابه الطاقة ويحبها الأطفال وفي نفس الوقت مفيدة لبناء أجسامهم ورفع مناعتهم.

مشروبات شتوية ساخنة

أولا مشروب البليلة ، تغافل الناس في هذا الزمان عن مشروب من أكثر المشروبات أفاده للجسم وهو مشروب البليلة الذي يصنع من الغلة واليكم الطريقة:

نقوم بنقع الغلة في المياه لمدة ليلة كاملة.

في اليوم التالي نصفي المياه ونضع مياه جديدة ونشعل النار للبدأ في تسوية الغلة.

بعد الأنتهاء من التسوية نقوم بغرف كميات في الأكواب ونضيف اليها اللبن الساخن ويمكن تحليتها بالعسل النحل أو السكر حسب الرغبة.

يعتبر هذا المشروب غني الفيتامينات والكالسيوم ويساعد الجسم علي التدفئة وتوليد الطاقة لأحتواءه علي العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم. ولا يمكن الأستغناء عنه في الشتاء.

ثانيا مشروب الكاكاو باللبن ، معروف عن الكاكاو أنه يمد الجسم بالسعرات الحرارية التي تكسبه الطاقة والتدفئة. يعشقه جميع الأطفال والكبار ، ويعتبر وسيلة مفيدة للأطفال الذين يمتنعون عن شرب الحليب ، فهو يغير نكهة الحليب بصورة كبيرة، نقوم بتسخين اللبن علي النار. ونضيف مسحوق الكاكاو اليه مع التقليب المستمر. يمكن تحلته بعسل النحل أو السكر حسب الرغبة.

مشروب التفاح بالقرفة الدافئ في الشتاء

يعتبر من المشروبات الدافئة المفيدة جدا لجسم الأنسان ، فالقرفة معروفة بفوائدها العظيمة للقلب والمناعة ، والتفاح يحتوي علي نسبة عالية من الحديد المفيد للجسم ويحبه الأطفال بصورة واضحة.

للتحضير ضيفي عصير التفاح علي النار مع اضافة عود من القرفة اليها واتركيه حتي يسخن، لا يحتاج اضافة سكر فالتفاح يحتوي علي سكر طبيعي يجعل المشروب رائع.