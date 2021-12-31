وجبة سهلة التحضير بالمقلاة للغداء والعشاء لذيذة وروعة وبطريقة مبتكرة

وجبة سهلة التحضير ، من الوجبات الخفيفة اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، كما تصلح لوجبة الغداء أو العشاء، وتتميز بفائدتها الصحية، وبقيمتها الغذائية العالية أيضاً، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، حيث لا تتطلب وقت ولا مجهود، وبساطة مكوناتها أيضاَ، فهي غير مكلفة، ومكوناتها متوفرة في كل بيت أيضاً، وتحرص ربات البيوت على إعداد طعام صحي وشهي ومبتكر في نفس الوقت لأفراد أسرتهم، لذا تبحث عن طريقة تحضيرها كنوع من التغيير والتجديد في الأكلات، كما يمكنكم تجربة وصفة باذنجان بالخضار بالفرن وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل وجبة سهلة التحضير بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات وجبة سهلة التحضير

تتكون وجبة سهلة التحضير من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

200 جم لحم مفروم.

حبة بصلة صغيرة مفرومة ناعم.

نصف حبة فلفل أحمر مفروم ناعم.

حبة فلفل أخضر مفروم ناعم.

2 فص ثوم مهروس.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

15 شريحة خبز التوست (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل خبز التوست في المنزل بدلا من شرائه).

ملعقة صغيرة من البقدونس أو الكزبرة المفروم ناعم.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل صلصة الطماطم في المنزل بدلا من شرائها).

زيت نباتي.

مقادير الوجه

2 بيضة.

بقسماط.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على وجبة سهلة غلتحضير بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نضع مقلاة على نار متوسطة، ثم نضيف إليها ملعقتين كبار من الزيت النباتي والبصل المفروم ناعم والثوم المهروس، ثم نقلب باستمرار حتى تذبل المكونات.

ثم نضيف الفلفل الأحمر والفلفل الأخضر المفروم ناعم، ثم نقلب باستمرار قليلا.

ثم نضيف اللحم المفروم والملح والفلفل الأسود ونقلب باستمرار قليلا.

بعد ذلك نغطي المقلاة ونتركها لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 20 دقيقة حتى تنضج المكونات.

ثم نرفع الغطاء ونقلب المكونات، ثم نضيف البقدونس المفروم ناعم والصلصة ونقلب باستمرار لبعض الوقت حتى يتجانس الخليط.

ثم نرفع الحشوة من على النار، ونتركها تبرد جيدا.

بعد ذلك نقطع الجوانب من شرائح الخبز.

ثم نفرد شرائح الخبز بالشوبك.

ثم نشكل شرائح الخبز على شكل أقماع (مخاريط)، ثم نغلق الأقماع بالضغط عليها مع بل طرفها بالماء.

بعد ذلك نملأ الأقماع بالحشو، ثم نبل الطرف بالماء ونغلقها بالضغط عليها.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه البيض ورشة ملح، ثم نخلطهم جيدا.

ثم نغمس الأقماع المحشية في البيض، ثم في البقسماط.

بعد ذلك نضع مقلاة على النار، ثم نضيف إليها الزيت ونتركه يسخن.

ثم نقلي فيه الأقماع المحشية وعندما تكتسب لونا ذهبيا من أسفل نقلبها على الجهة الثانية ونتركها حتى تكتسب لونا ذهبيا أيضا.

ثم نرفع الأقماع المحشية (الفطائر) من الزيت على مناديل مطبخ لكي تمتص الزيت.

بعد ذلك نقدم الفطائر المحشية في طبق التقديم مع صلصة الباربكيو.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صلصة الباربكيو

المقادير

ربع كوب من السكر البني.

ثلثان كوب من الكاتشب.

ملعقة كبيرة من الخل.

2 ملعقة كبيرة من العسل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

رشة شطة.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من المستردة البودرة.

نحضر وعاء، ثم نضيف إليه السكر البني والكاتشب والخل والعسل الأسود والملح والثوم البودرة والمستردة البودرة والبابريكا والفلفل الأسود والشطة، ثم نخلطهم جيدا. ثم نقدم صلصة الباربكيو في طبق التقديم مع وجبة سهلة التحضير. وبالهنا والشفا.

طريقة التحضيرطريقة عمل الكاتشب

ملحوظة: من الممكن مضاعفة المقادير

المكونات

كيلو إلا ربع طماطم مقطع مكعبات كبيرة.

رشة من الفلفل الأسود.

ربع كوب من الخل.

ربع ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

رشة من الثوم البودرة.

ملح حسب الرغبة.

ربع كوب من السكر أو حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الماء.

ربع ملعقة صغيرة من النشا.

طريقة التحضير