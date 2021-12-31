بدون حناء.. معجزة القرنفل للتخلص من الشعر الأبيض نهائيا بدون رجوعة مرة أخرى

القرنفل من المواد التي تحتوي على نسبة عالية من المعادن والفيتامينات التي يحتاج إليها شعر الإنسان والتي تساعد على تقوية بويصلات الشعر وتقليل التلف الذي يحدث وتقليب التساقط بسبب بعض العوامل كما أن القرنفل يساعد الشعر لاستعادة العديد من العناصر الغذائية التي يفقدها كما أنه يساع على استعادة اللون الطبيعي للشعر ‏‏من فوائد القرنفل أيضا أنه يؤدي إلى تطويل الشعر ويعالج الالتهابات التي تتعرض لها فروة الشعر والتي تسبب العديد من المشاكل كما أنه يقلل من تقصف الشعر ‏ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن خلطة تحتوي على القرنفل تساعد على التخلص من شعر الشيب.

‏مكونات خلطة القرنفل

فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها لإعداد خلطة تساعد على التخلص من شعر الشيب وهذه الخلطة تعتمد بشكل كبير على القرنفل الذي يحتوي على العديد من الخصائص المفيدة لشعر الشيب ‏وفيما يلي سنذكر جميع مكونات هذا الخليط:

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نحضر ملعقة صغيرة من البن.

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‏ بعد ذلك نضيف ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.

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‏ نحتاج إلى ملعقة صغيرة من الفازلين

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‏ وبعد ذلك نضيف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

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‏ أخيرا نحتاج إلى ملعقة من الحناء.

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طريقة إعداد خلطة القرنفل للقضاء على شعر الشيب

فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها استخدام القرنفل في التخلص من شعر الشيب وهذه الخطوات هي:

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