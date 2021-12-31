مشبك الغسيل هو البديل.. طريقة عبقرية للف ورق العنب والكرنب بدون مجهود والمفاجأة ستنجزين 2 كيلو في 5 دقائق

طريقة عبقرية للف ورق العنب والكرنب بدون مجهود، يجد كثير من النساء وربات المنازل صعوبة كبيرة في لف ورق العنب والكرنب حيث أنه يأخذ كثير من الوقت حتى يتم أنجازه وعمله وبذلك استطعنا أن نجد لكم طريقة سهلة جدا لنقوم بلف ورق العنب والكرنب وهي طريقة مشبك الغسيل سوف نستعرض لكم هذه الطريقة من خلال هذا المقال.

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يستغرب الكثير منا عند سماع هذه الطريقة ولكن تكون من أسهل الطرق التي تساهم في لف المحشي بصورة سريعة سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية

نحضر أوراق العنب أو الكرنب ونقوم بسلقها أولا.

نقوم بتصفية الورق جيدا من الماء.

نحضر صنيه نضع بها ورق عنب.

ثم نضع ورق العنب الصينية وعلى أطراف الصينية.

نقوم بتثبيت ورق العنب على أطراف الصينية بواسطة المشابك.

نضع خلطة الرز الخاصة بالمحشي ونفردها بالصينية.

ثم نقوم بوضع الرز مرة أخرى ونقوم بفرده.

نضع ورق العنب عليه ونخلع المشابك ونقوم بتغطية الرز من جميع الجوانب بورق العنب.

نضع ٢كوب مرق عليه .

يوضع في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ .

وبعد تمام السواء.

تخرج من الفرن.

نقوم بقلب ورق العنب في طبق مسطح أكبر من سطح الصينية.

نقوم بتقطيعه بالسكينة ويتم تقديمه في أطباق.