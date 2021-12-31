علامات السرطان المبكر.. أعراض لا يجب تجاهلها وينصح بمراجعة الطبيب على الفور للسيطرة عليها

علامات السرطان المبكر يجب ألا نتجاهلها، يعرف مرض السرطان حفظكم الله في أنحاء العالم في أغلب الحالات تنتهي حياة المريض بالموت، فهو مرض خطير للغاية وقد تحدث للشخص دون أن يعلم ولذلك يجب علينا أن نعلم علامات السرطان المبكر لأن معرفة المرض في بداياته قد يكون مؤشر قوي للشفاء، في هذا المقال نقدم لكم علامات السرطان المبكر.
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علامات السرطان المبكر
علامات مرض السرطان ليست واحدة بل تختلف على حسب حالة المريض، وقد تكون هذه الأعراض ليست سرطان بل تشمل الأعراض أمراض كثيرة، يجب علينا الكشف عند ظهور هذه الأعراض.
- ظهور ورم في أي عضو في الجسم علامة من علامات السرطان.
- ارتفاع في درجة حرارة الجسم غير اعتيادي.
- زيادة في وزن الجسم بصورة مفاجأة.
- انخفاض ونحافة في الجسم بشكل ملحوظ وواضح.
- ظهور ألم شديد تحت الجلد وتحسس بورم.
- وجود إسهال على غير العادة.
- ظهور علامات داكنة على بعض أجزاء الجسم.
- إغماء متكرر في فترات قليلة.
- زغللة في العين بصورة مستديمة يجب الكشف فوراً لكي نتأكد من حالة المريض إذا كان هناك سرطان أم أنه مرض أخر.
- يوجد إحساس بصعوبة في البلع وألم في الحلق بصورة مستمرة قد تكون علامة ظهور سرطان في المريء.
- إذا حدث تعرق شديد في اليل يجب التوجه سريعاً إلى استشارة الطبيب فوراً لأن هذه من علامات السرطان المبكر.
- إذا وجد دم في البول أول البراز يكون بذلك علامة من علامات سرطان الأمعاء يجب الكشف وعمل التحاليل الازمة، قد يكون أيضا علامة من علامات سرطان الكلى أو المثانة.
- وجود حرقان في المعدة بصورة مستمرة وصعوبة في الهضم علامة من علامات احتمالية وجود سرطان الأمعاء.
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علامات السرطان المبكر يجب ألا نتجاهلها، يعرف مرض السرطان حفظكم الله في أنحاء العالم في أغلب الحالات تنتهي حياة المريض بالموت، فهو مرض خطير للغاية وقد تحدث للشخص دون أن يعلم ولذلك يجب علينا أن نعلم علامات السرطان المبكر لأن معرفة المرض في بداياته قد يكون مؤشر قوي للشفاء، في هذا المقال نقدم لكم علامات السرطان المبكر.
مكون عضوي سحري.. ضعيه في المطبخ للقضاء على الصراصير والنمل بدون مبيدات كيماوية
علامات السرطان المبكر
علامات مرض السرطان ليست واحدة بل تختلف على حسب حالة المريض، وقد تكون هذه الأعراض ليست سرطان بل تشمل الأعراض أمراض كثيرة، يجب علينا الكشف عند ظهور هذه الأعراض.
- ظهور ورم في أي عضو في الجسم علامة من علامات السرطان.
- ارتفاع في درجة حرارة الجسم غير اعتيادي.
- زيادة في وزن الجسم بصورة مفاجأة.
- انخفاض ونحافة في الجسم بشكل ملحوظ وواضح.
- ظهور ألم شديد تحت الجلد وتحسس بورم.
- وجود إسهال على غير العادة.
- ظهور علامات داكنة على بعض أجزاء الجسم.
- إغماء متكرر في فترات قليلة.
- زغللة في العين بصورة مستديمة يجب الكشف فوراً لكي نتأكد من حالة المريض إذا كان هناك سرطان أم أنه مرض أخر.
- يوجد إحساس بصعوبة في البلع وألم في الحلق بصورة مستمرة قد تكون علامة ظهور سرطان في المريء.
- إذا حدث تعرق شديد في اليل يجب التوجه سريعاً إلى استشارة الطبيب فوراً لأن هذه من علامات السرطان المبكر.
- إذا وجد دم في البول أول البراز يكون بذلك علامة من علامات سرطان الأمعاء يجب الكشف وعمل التحاليل الازمة، قد يكون أيضا علامة من علامات سرطان الكلى أو المثانة.
- وجود حرقان في المعدة بصورة مستمرة وصعوبة في الهضم علامة من علامات احتمالية وجود سرطان الأمعاء.