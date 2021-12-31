ماسكات كولاجين طبيعي للبشرة لشد الوجه واستعادة مرونة الجلد

ماسكات كولاجين طبيعي للبشرة تعوض النقص في إنتاج الكولاجين الطبيعي، وخاصةً عند التقدم بالعمر أو انقطاع الطمث، ويعد فرط التعرض لأشعة الشمس الضارة أحد العوامل المسببة لنقص عنصر الكولاجين، وهو العنصر المسؤول عن الحفاظ على مرونة الجلد ورطوبته، كما يسهم الإرهاق وقلة عدد ساعات النوم أيضًا في الحد من إنتاج الجسم للكولاجين الطبيعي، ومن هنا يبدأ البحث مصادر الكولاجين الطبيعي، الذي يحمي البشرة من التجاعيد والخطوط الرفيعة، ويسهم في العناية بالبشرة وعلاج حب الشباب والحفاظ على نضارة البشرة وتألقها.

ماسكات كولاجين طبيعي للبشرة

يتوفر الكولاجين الطبيعي في العديد من المصادر الطبيعية المتوفرة بشكل دائم في المنزل، ويمكنك إعداده خلال ثوانٍ معدودة، وأغلب الماسكات الطبيعية يمكنك الإحتفاظ بها، ومع تكرار الماسك من 2-3 مرات أسبوعيًا تحصلين على النتيجة المرجوة، ويُعد عنصر الكولاجين أهم العناصر التي تساعدك على محاربة التجاعيد وأثار الشيخوخة، ولذلك نهتم بتناول الغذاء الغني بالكولاجين الطبيعي، إلى جانب استعادة جزء من الكولاجين المفقود من خلال ماسكات الكولاجين الطبيعية للبشرة بصورة مستمرة.

ماسك الكولاجين والنشا والشاى الأخضر

من أقوى ماسكات الكولاجين التي تساعد على استعادة نضارة البشرة والتخلص من العيوب والشوائب، أضيفي 2 ملعقة كبيرة نشا إلى كوب شاي أخضر مغلي ، ثم يوضع النشا في وعاء، ويضاف له الشاي تدريجيًا حتى يختلط جيدًا، ويفرد الماسك على الوجه، ثم يترك حتى يجف وبعدها يشطف بالماء البارد، كرري الماسك أسبوعيًا لأفضل نتائج.

ماسك الكولاجين والجلاتين والحليب

تضاف ملعقة صغيرة جلاتين بودرة في حمام مائي ويضاف لها 4 ملاعق حليب دافئ، تمزج المكونات جيدًا، ثم يرفع من على النار مع التقليب حتى يذوب الجلاتين ويترك ليهدأ، ثم بعدها قومي بتوزيع الماسك على البشرة والرقبة، دعيه يجف على الوجه، وبعدها قومي بإزالته من الأسفل إلى الأعلى، فينزع معه الشعر والبثور والبقع والخلايا الميتة، وتمتعي ببشرة نظيفة خالية من العيوب.

ماسك الكولاجين الطبيعي

يُعد لبان الدكر أو اللبان المر كما يطلق عليه البعض من أهم المصادر الطبيعية الغنية بالكولاجين الطبيعي، إلى جانب فوائدة التي لا حصر لها للصحة ولجمال شعرك وبشرتك، قومي بغلي 3 ملاعق كبيرة من لبان الدكر في الماء العادي لمدة 3 دقائق، ثم يصفى ويترك يبرد، يضاف بعدها ماء الورد إلى ماء اللبان الدكر المغلي ويقلب جيدًا، واحفظيه في زجاجة نظيفة وجافة بالثلاجة، قومي بشكل يومي.