كيفية تحضير الفطير الشرقي بالموتزاريلا في البيت بمكونات سهلة وبسيطة بالحشوات المختلفة

الأكلات الفطير الشرقي واحد من أكثر الأكلات المشهورة والمحلية لدى الأفراد، ويعشقها الجميع لما تحتوي عليه من مكونات كثيرة، ولكنها سهلة في التحضير، والمكونات سهلة الحصول عليها، ومن الأكلات الشتوية التي تساعد على التدفئة، لذلك بحثت عنها العديد من ربات البيوت حول طريقة إعدادها والوقت التي استغرقت أثناء التنفيذ، وهناك أنواع عديدة من الحشوات التي تستخدم في الفطير الشرقي.

مكونات عجينة الفطير الشرقي

لا تحتاج العجينة إلى كثير من المكونات فيمكن عملها في وقت قصير:

نصف كيلو من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.

ماء دافئ حسب العجن.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

مكونات الحشو

هناك العديد من الحشوات التي يمكن استخدامها ومتوفرة في أي منزل:

الحشو الأول:

نصف كيلو من السجق.

بصلة متوسطة الحجم.

عدد واحدة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة.

فلفل أخضر مقطع شرائح رفيعة.

معلقة زيت.

كوب جبنة موتزاريلا.

نصف كيلو لحم مفروم.

بصلة كبيرة

معلقة زيت أو سمنة حسب الرغبة.

معلقة صلصة كبيرة.

ملعقة متوسطة من الملح.

فلفل أسود

ربعة معلقة من القرفة.

كوب جبنة موتزاريلا.

الحشو الثاني

الحشو الثالث

نصف كيلو من صدور الدجاج.

بصلة متوسطة الحجم.

2 فص ثوم مهروس.

ملعقة صلصة صغيرة.

نصف ملعقة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

كوب من جبن الموتزاريلا.

طريقة التحضير

أولا العجين

نقوم بنها الدقيق جيد وإضافة الملح ومعلقة الزيت ثم نضع الماء الدافئ تدريجيا ونعجن جيدا حتى يختلط الماء مع الدقيق ونستمر في العجن عشر دقائق أو باستخدام العجان الكهربائي إن أمكن ويترك نصف ساعة ليرتاح.

ثانيا الحشو

إحضار السجق ووضعه في ماء مغلي لمدة ثلاثة دقائق ثم نقوم بتصفيته ونضع إناء على النار ونضع الزيت ثم نضيف السجق يتم تقليل جيدا ثم نضع البصل المقطع والفلفل والطماطم ونضيف الملح والفلفل وتترك على النار عشر دقائق.

وضع إناء على النار به قليل من الزيت ثم نضيف اللحم المفروم ونقوم بتقليبه ثم نضع البصل والصلصة والملح والفلفل وتترك حتى تمام النضج.

نقوم بتقطيع صدور الدجاج إلى قطع شرائح رفيعة ونضعها على النار مع الزيت والبصل والصلصة والبهارات وتقلب حتى تنضج.

تقطيع العجين إلى قطع حسب الرغبة ونقوم بوضع قليل من الزيت وتفرد العجين علية ثم نضع الحشو نضيف الجبن

ونضع في فرن متوسط الحرارة مسخن مسبقا حتى تمام النضج.

خطوات عمل الفطير الشرقي