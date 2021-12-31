دجاج مشوي بالثوم والليمون وألذ تتبيلة الدجاج المشوي بالليمون بالخطوات

دجاج مشوي بالثوم والليمون، أحد أفضل أنواع الدجاج من المطبخ الفرنسي، يتم تحضيره باستخدام تتبيلة الدجاج المشوي بالليمون الفرنسية، وهي طريقة شهية لتحضير الدجاج، والاستمتاع بمذاقه بطريقة مختلفة عما هو معتاد، وهي طبق شهي ولذيذ للغاية، وله أكثر من اسم مثل؛ دجاج بالليمون والثوم والزعتر، أو دجاج مطفي بالثوم والليمون، أو صدور الدجاج بالثوم والليمون، أو دجاج بالثوم والليمون والكزبرة، أو دجاج بالثوم والليمون والبطاطا، أو شرحات دجاج مطفاية بالليمون والثوم، أو ستيك الدجاج بالليمون والثوم، أو دجاج مشوي بالثوم والليمون، ومن أهم فوائد هذا الطبق الشهي، هو أنه صحي حيث يتم شوي الدجاج، كما يضفي الثوم والليمون فوائدهما على تلك الوجبة، فتطمئني إلى أنك تقدمين طبقًا صحيًا شهيًا إلى أسرتك.

الدجاج من أفضل مصادر البروتين الطبيعية على الإطلاق، ولهذا السبب تستعين بها الكثير من السيدات، في تحضير وجبة الغداء الرئيسة في المنزل، حتى يقبل الأطفال على تناولها دون إلحاح، كما أنها منخفضة الدهون وتناسب الرياضيين في حال عمل الدجاج مشوي في الفرن، هذا النوع من الدجاج يمكنك طهيه بأكثر من طريقة مثل؛ طريقة كبة الدجاج بالفرن، أوصينية شاورما دجاج بالفرن، أوطريقة دجاج مسحب سوري، أو طريقة بروستد دجاج بالفرن، فلا تترددي في انتقاء ما يناسبك من كل تلك الطرق، والاستمتاع بالتغيير في كل مرة، تقومين فيها بطهي الطعام، حيث يخرج بطريقة مختلفة في كل مرة.

صدور دجاج مقطعة.

½ كوب لبن سائل.

عود قرفة صحيحة.

¼ كوب زيت زيتون.

نصف كوب عصير ليمون.

½ ملعقة صغيرة بهارات فراخ.

ملعقة صغيرة من الملح.

3 ملاعق كبيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة أوريجانو.

3 ملاعق كبيرة من السماق.

حبة بصل متوسطة الحجم مفرومة ناعما.