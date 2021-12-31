في 60 دقيقة صبغ شيب الشعر إلى بني فاتح في ثلاث خطوات فقط بمكونات من المنزل

وصفات لصبع الشعر الأبيض باللون البني حيث يعتبر اللون البني من افضل الألوان التي تبرز جمال وجه المرأة كما يتميز بعدة درجات مختلفة تتناسب مع جميع أنواع البشرة فهناك اللون البني الغامق والشيكولاتة والغزالي والبندقي والنسكافية، وللوصول إلى تغطية مثالية لشيب الشعر التي يعد من أكبر المشاكل التي يقع فيها الكثير من السيدات والرجال مع بداية عمر الثلاثينات مما يتسبب دلك في الإحراج الشديد ، ولدلك نقد اليوم لكل زوار موقعنا ثقفني الكرام أقوي مجموعة من الخلطات الطبيعية المختلفة التي تلعب دورا هاما في صبغ شيب الشعر المبكر فضلا على اكتساب تغطية وأخفاء الشعر الأبيض مع المواظبة في تطبيقها على مدار ثلاثة أشهر متتالية، فدعونا نستعرض معا المكونات الخاصة بكل وصفة وخطوات التطبيق.

وصفات لصبع الشعر الأبيض باللون البني

لأجل أكتساب لون بني غامق هنالك وصفتين يمكن اتباعها للحصول على تلك الدرجة من اللون البني وهما الحناء والقهوة الخام ، فيمكن تحضير وصفة الحناء عن طريق شراء كمية مناسبة من العطار ثم وضعها في وعاء بلاستيك وأضافه عليها لتر من الماء الساخن مع استمرار المزج حتي تحصلي على قوام متجانس وتترك حتي تبرد ثم توزع على الشعر وتغطي بمنشفة لمدة ثلاث ساعات ثم بعدها يشطف الشعر بالماء الفاتر فقد بدون الشامبو، ينبغي تكرار تلك الوصفة مرة من كل أسبوع للوصول إلى تغطية كاملة للشعر الأبيض.

صبغ الشعر الأبيض باللون البني الفاتح باستخدام النسكافيه والكاكاو

للحصول على اللون البني الفاتح يفضل اتباع وصفة النسكافيه فهي الأنسب من بين الوصفات الطبيعية التي تمنحك شعر بني فاتح جذاب، فلا تحتاج الوصفة إلى الكثير من الخطوات فقط في وعاء يضاف به لتر من الماء ويوضع عليه نصف كوب من مسحوق النسكافيه ثم يوضع على النار ليغلي لمدة 10 دقائق ثم يترك ليبرد وبعدها يصفي ويوزع على الشعر وبعد مرور60 دقيقة يشطف الشعر بالماء الفاتر، كما يمكن إضافة نصف كوب من الكاكاو مع الخليط لزيادة اللون، ينبغي اتباع تلك الوصفة مرة من كل أسبوع لنتيجة مبهرة.