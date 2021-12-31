طريقة عمل الكيك الرواني السريعة.. لا تقلقي من الزيارات المفاجئة بعد الآن

طريقة عمل الكيك الرواني السريعة، كيك الرواني كيكه طعمها لذيذ ومميزة عن باقي الكيكات وطرقتها مختلفه عن الكيكة العادية، يعشقونها الجميع ولكن القليل الذي يعرف طريقتها ليقوموا بعملها في المنزل لأن كيكة الرواني غير متوفرة فى المحلات باستمرار، وهناك الكثير من السيدات يبحثوا عن طريقتها، معنا نقدم لكم اسهل طريقة لعمل كيكة الرواني اللذيذة.

مشبك الغسيل هو البديل.. طريقة عبقرية للف ورق العنب والكرنب بدون مجهود والمفاجأة ستنجزين 2 كيلو في 5 دقائق

2 كوب سميد.

٢ كوب دقيق.

٢ كوب سكر.

٢ كوب زبادي.

كوب زيت.

كوب جوز الهند.

٥ بيضات.

ملعقتان بيكنج بودر.

٢ كيس فانيليا.

بشر برتقال.

ذرة ملح.

ينخل الدقيق ويوضع علية البيكنج بودر وذرة الملح، ثم يوضع في الخلاط الكهربائي الزيت والسكر ويضرب جيداً ثم يوضع البيض بيضه تلو الأخرى مع الفانيليا قم بوضع الزبادي مع الضرب المستمر.

ثم نسكب الخليط في وعاء ثم يوضع علية الدقيق مع جوز الهند ونقلب جيداً، ثم يوضع بشر البرتقال ونقلب مره أخرى، ثم يوضع الخليط في صينية بها القليل من الزيت ممسوحة بالزيت وتوضع في فرن متوسط الحرارة حتى تمام النضج.

لمعرفة أنها نضجت جيداً نقوم بإدخال سكينة رفيعة أو خلة داخل الكيك إذا خرجت فارغة بكده تكون نضجت تماماً وإذا خرجت غير فارغة تترك حتي تنضج ويحمر لونها ، بعد خروجها من الفرن تترك حتي تبرد وتسقى بشربات السكر.

المكونات

كوب ونصف ماء.

كوب ونصف سكر.

نصف ليمونة معصورة.

ربع ملعقة فانيليا.

توضع جميع المكونات فى وعاء على النار لمدة عشر دقائق، ونقوم بسقي كيك الرواني بعد أن تبرد وشربات السكر يبرد أيضا، عند الرغبة نقوم برش جوز الهند على وه كيك الرواني بعد وضع سكر الشربات.