بزجاجة ماء فارغة.. اعملي لقمة القاضي المقرمشة.. أسرار نجاحها بطعم أحلى من المحلات

طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة، لقمة القاضي لذيذة وطعمه ويحبونها الجميع من النساء والرجال لقمة القاضي من الحلوه سريعة التحضير والبعض يحبونها طرية والبعض يحبونها مقرمشة ولكن القليل من يعرف سر قرمشتها، معنا نقدم لكم أسهل طريقة للقمة القاضي المقرمشة.

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المكونات التي تدخل في صنع لقمة القاضي:

تحتاج إلى حوالي ٢ كوب دقيق.

وحوالي ملعقة كبيرة خميره.

ملعقة صغيرة سكر.

وحوالي ملعقة زيت.

بالإضافة إلى ذرة ملح.

ربع كوب ماء دافئ على حسب العجن.

كوب سكر.

كوب ماء.

ربع ملعقة ليمون.

يوضع كل المكونات على نار عالية لمده خمس أو سبع دقائق.

يوضع في كوب الماء الدافئ والخميرة والزيت والسكر، ثم ينخل الدقيق ويوضع فى وعاء ثم نقوم بوضع المكونات مع التقليب المستمر حتي تصبح العجينة ما بين انها متماسكة وسائله.

ثم توضع في زجاجة بلاستيك، ثم توضع المقلاة بالزيت على نار متوسطة بعد أن يسخن الزيت نضغط على الزجاجة ليخرج منها الخلطة ونقوم بقطعها على الزيت مباشرتا عند احمرارها للون الذهبي نقوم بإخراجها ووضعها فى سكر الشربات فورا ونقوم بتقليب واخراجها وتوضع فى طبق التقديم.

المكونات

كوب دقيق.

ملعقة صغيرة خميره.

ملعقة نشا.

ذرة ملح.

ماء دافئ.

سكر بودر.

ينخل الدقيق ويوضع الخميرة والنشا وذرة الملح مع بعض ثم توضع الماء الدافئ مع التقليب المستمر حتى تصبح العجينة لينه، ثم توضع في زجاجة بلاستيك وتوضع المقلاة بالزيت على النار ثم نضغط على الزجاجة لإخراجها العجينة دوائر نقوم بالتقليب حتي يحمر لونها ونخرجها وتوضع فى طبق التقديم ويرش عليها سكر بودر وبالهنا والشفا.