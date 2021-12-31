أفضل الماسكات الطبيعية لشد الوجه والتخلص من التجاعيد بمكونات منزلية

ماسكات طبيعية لشد الوجه والتخلص من التجاعيد، لا شك أن الكثير من النساء يبحثون عن أفضل الماسكات الطبيعية التي من شأنها شد الوجه والتخلص من التجاعيد بطرق ووصفات طبيعية بعيداً عن مستحضرات التجميل التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة بالبشرة، يبدأ ظهور التجاعيد عند التقدم في السن مما يجعل البعض من النساء يفضلون إخفاء ملامح الزمن على بشرتهم وقد تظهر التجاعيد نتيجة الضعف الشديد، أوالعوامل الوراثية، أو أو لذا سوف نقدم لكم اليوم بعض الماسكات الطبيعية لشد الوجه والتخلص من التجاعيد بطرق طبيعية فتابعونا.

ماسكات طبيعية لشد الوجه والتخلص من التجاعيد

عادة ما تعطي الماسكات الطبيعية نتيجة مرضية للشخص، بدلاً من استخدام الكريمات والماسكات التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة.

خلطة النشا وبياض البيض

يتميز بياض البيض بتأثيره الفعال في شد البشرة ومنحها النضارة الكافية، حيث يعمل بياض البيض على التخلص من الخطوط الناتجة عن التجاعيد وأثار التقدم في السن.

حيث يتم مزج بياض بيضه واحدة مع ملعقة من النشا كبيرة الحجم، ويتم تقليبها جيداً إلى أن تمتزج المكونات بشكل جيد.

يوضع على الوجه والرقبة ويترك لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقه تقريباً إلى أن يجف تماماً على الوجه.

بعد ذلك يتم غسل الوجه والرقبة بماء دافئ، وللحصول على نتائج أفضل يفضل استخدام الماسك مرتين كل أسبوع.

خلطة العسل والخيار

يعد العسل الأبيض أحد أهم المواد الطبيعية التي تساهم في تغذية البشرة ومنع التجاعيد، وذلك لاحتوائه على بعض المواد المضادة للأكسدة بالإضافة إلى أن الخيار من مرطبات البشرة وعامل مهم لنضارتها.

يتم إحضار ثمرة واحدة من الخيار ويضاف لها ملعقة من العسل الأبيض وتوضع بالخلاط الكهربائي.

بعد ذلك يتم طحن المكونات تماماً بالخلاط، يتم وضع المكونات على الوجه والرقبة لمدهم بالتركيب والتغذية المطلوبة لمنع تجاعيد البشرة.

تترك على الوجه لمدة ٢٠ دقيقه تقريباً بعد ذلك يتم غسل الوجه والرقبة بماء دافئ.

للحصول على نتيجة أفضل يرجى تكرار الوصفة من مره إلى مرتين كل أسبوع.

يمكن مزج حوالي ملعقتين من النشا مع ملعقة كبيرة من الحليب مع القليل من عسل النحل.

يتم مزج المكونات مع بعضهما البعض حتى الحصول على قوام كريمي.

يوضع هذا الخليط على البشرة ويترك لمدة نصف ساعة أو حتى تجف تماماً وتبدأ البشرة في الشد.

يفرك الكريم ثم يغسل جيداً بالماء الجاري، ثم يتم ترطيب الوجه بأي نوع كريم مرطب.

خليط النشا والحليب

وفي نهاية مقالنا اليوم قد قمنا بشرح بعض الماسكات الطبيعية لشد الوجه والتخلص من التجاعيد ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية.