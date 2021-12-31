وجبة شهية وغير مكلفة مكرونة النجرسكو المحببة للجميع

طريقة عمل النجرسكو سلسة وبسيطة ويعشقها جميع الأشخاص، كما أن تلك الأكلة اللذيذة من الممكن أن يتم حشوها باللحمة أو الفراخ أو الجبن، هذا بجانب أن المكرونة عموماً لها العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، حيث أن من بين مقاديرها البيض واللبن وهما عنصران غنيان بالكالسيوم المفيد للعظام والكالسيوم، ها بجانب غيره من الفوائد الأخرى التي تعود على الجسم بالنفع، هذا بالإضافة إلى أن مذاقها لذيذ للغاية.مكونات عمل النجرسكو في المنزل
- كيلو من المكرونة القلم.
- ½ كيلو من صدور الفراخ.
- ½ كيلو عصير طماطم.
- حبتان من البصل المفروم.
- ٣ فصوص من الثوم المفروم.
- ملعقة كبيرة من البابريكا.
- صلصة الطماطم “ملعقة كبيرة”
- ثلاث حبات بيضات.
- كوبان من الدقيق المنخول.
- كوبان من اللبن الحليب.
- توابل فراخ.
- فلفل أسود “ملعقة صغيرة”.
- ملح “ملعقة صغيرة”.
- ملعقتان كبيرتان من الزيت.
- سمن “ملعقتان كبيرتان”.
- جبنة موتزاريلا وشيدر.
- في البداية قطعي صدور الفراخ لقطع صغيرة، وبعدها قومي بغسلها بشكل جيد، بعد ذلك قومي بإحضار مقلاة حجمها متوسط.
- بعد ذلك قومي بوضع البصل المفروم بها ومن ثم ارفعيه من على النار إلى أن يذبل البصل، ومن ثم أضيفي الفراخ وتابعي التقليب بشكل جيد.
- قومي بعدها بوضع الثوم والفلفل والبابريكا والملح وأيضاً عصير الطماطم وصلصة الطماطم وتابعي التقليب بشكل جيد ومن ثم اتركيهم على النار إلى أن يتم النضج.
- بعد ذلك قومي بتجهيز البشاميل من خلال وضع وعاء على النار يشتمل على الزيت و السمن وكذلك الدقيق ومن ثم تابعي التقليب بشكل جيد.
- بعدها قومي بوضع الدقيق بشكل جيد وتابعي التقليب لكي لا يتكتل الدقيق وبعدها ارفعيه من على النار ومن ثم اتركيه إلى أن يهدأ.
- بعد ذلك قومي بوضع البيض والفلفل الأسود وكذلك التوابل والملح وتابعي التقليب.
- بعدها قومي بإحضار وعاء لتضعي به القليل من الماء ومعه ملعقة زيت وملح واتركيها إلى أن يتم الغليان وبعدها ضعي المكرونة إلى أن يتم تنضج ومن ثم قومي بتصفيتها وبعظها قومي بغسلها بشكل جيد بالماء البارد.
- قومي بإحضار صينية حجمها مناسب ومن ثم ادهنيها بالزيت من كل الجوانب وبعدها ضعي ½ البشاميل ومن ثم ضعي ½ المكرونة وكذلك الفراخ وبعدها ضعي باقى البشاميل مع الجبنة الموتزاريلا، ومن ثم قومي بإدخالها الفرن حتى مرور 90 دقيقة لكي يتم النضج ويكون وجه الصينية باللون الذهبي.
- في النهاية قومي بإخراج الصينية من الفرن ومن ثم اتركيها إلى أن تهدأ ومن ثم قومي بتقطيعها إلى قطع حجمها متوسط.
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طريقة عمل النجرسكو سلسة وبسيطة ويعشقها جميع الأشخاص، كما أن تلك الأكلة اللذيذة من الممكن أن يتم حشوها باللحمة أو الفراخ أو الجبن، هذا بجانب أن المكرونة عموماً لها العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، حيث أن من بين مقاديرها البيض واللبن وهما عنصران غنيان بالكالسيوم المفيد للعظام والكالسيوم، ها بجانب غيره من الفوائد الأخرى التي تعود على الجسم بالنفع، هذا بالإضافة إلى أن مذاقها لذيذ للغاية.مكونات عمل النجرسكو في المنزل
- كيلو من المكرونة القلم.
- ½ كيلو من صدور الفراخ.
- ½ كيلو عصير طماطم.
- حبتان من البصل المفروم.
- ٣ فصوص من الثوم المفروم.
- ملعقة كبيرة من البابريكا.
- صلصة الطماطم “ملعقة كبيرة”
- ثلاث حبات بيضات.
- كوبان من الدقيق المنخول.
- كوبان من اللبن الحليب.
- توابل فراخ.
- فلفل أسود “ملعقة صغيرة”.
- ملح “ملعقة صغيرة”.
- ملعقتان كبيرتان من الزيت.
- سمن “ملعقتان كبيرتان”.
- جبنة موتزاريلا وشيدر.
- في البداية قطعي صدور الفراخ لقطع صغيرة، وبعدها قومي بغسلها بشكل جيد، بعد ذلك قومي بإحضار مقلاة حجمها متوسط.
- بعد ذلك قومي بوضع البصل المفروم بها ومن ثم ارفعيه من على النار إلى أن يذبل البصل، ومن ثم أضيفي الفراخ وتابعي التقليب بشكل جيد.
- قومي بعدها بوضع الثوم والفلفل والبابريكا والملح وأيضاً عصير الطماطم وصلصة الطماطم وتابعي التقليب بشكل جيد ومن ثم اتركيهم على النار إلى أن يتم النضج.
- بعد ذلك قومي بتجهيز البشاميل من خلال وضع وعاء على النار يشتمل على الزيت و السمن وكذلك الدقيق ومن ثم تابعي التقليب بشكل جيد.
- بعدها قومي بوضع الدقيق بشكل جيد وتابعي التقليب لكي لا يتكتل الدقيق وبعدها ارفعيه من على النار ومن ثم اتركيه إلى أن يهدأ.
- بعد ذلك قومي بوضع البيض والفلفل الأسود وكذلك التوابل والملح وتابعي التقليب.
- بعدها قومي بإحضار وعاء لتضعي به القليل من الماء ومعه ملعقة زيت وملح واتركيها إلى أن يتم الغليان وبعدها ضعي المكرونة إلى أن يتم تنضج ومن ثم قومي بتصفيتها وبعظها قومي بغسلها بشكل جيد بالماء البارد.
- قومي بإحضار صينية حجمها مناسب ومن ثم ادهنيها بالزيت من كل الجوانب وبعدها ضعي ½ البشاميل ومن ثم ضعي ½ المكرونة وكذلك الفراخ وبعدها ضعي باقى البشاميل مع الجبنة الموتزاريلا، ومن ثم قومي بإدخالها الفرن حتى مرور 90 دقيقة لكي يتم النضج ويكون وجه الصينية باللون الذهبي.
- في النهاية قومي بإخراج الصينية من الفرن ومن ثم اتركيها إلى أن تهدأ ومن ثم قومي بتقطيعها إلى قطع حجمها متوسط.