وجبة شهية وغير مكلفة مكرونة النجرسكو المحببة للجميع

طريقة عمل النجرسكو سلسة وبسيطة ويعشقها جميع الأشخاص، كما أن تلك الأكلة اللذيذة من الممكن أن يتم حشوها باللحمة أو الفراخ أو الجبن، هذا بجانب أن المكرونة عموماً لها العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، حيث أن من بين مقاديرها البيض واللبن وهما عنصران غنيان بالكالسيوم المفيد للعظام والكالسيوم، ها بجانب غيره من الفوائد الأخرى التي تعود على الجسم بالنفع، هذا بالإضافة إلى أن مذاقها لذيذ للغاية.

كيلو من المكرونة القلم.

½ كيلو من صدور الفراخ.

½ كيلو عصير طماطم.

حبتان من البصل المفروم.

٣ فصوص من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

صلصة الطماطم “ملعقة كبيرة”

ثلاث حبات بيضات.

كوبان من الدقيق المنخول.

كوبان من اللبن الحليب.

توابل فراخ.

فلفل أسود “ملعقة صغيرة”.

ملح “ملعقة صغيرة”.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

سمن “ملعقتان كبيرتان”.

جبنة موتزاريلا وشيدر.