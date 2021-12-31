بوريك الماء التركي المحشية بالجبنة اللذيذة بطريقة بسيطة فى المنزل

يعتبر بوريك الماء من المعجنات التركية اللذيذة، وذلك لأنها تقدم بطريقة مختلفة عن أنواع المعجنات الأخرى، كما انها من أنواع الفطائر اللذيذة فه عبارة عن طبقات من العجين المفرود الذى تم سلقه فى الماء المغلي، ويرص على شكل طبقات مدهونة بالزبدة ومحشوة بالجبنة وندهنها بخليط من البيض واللبن وندخلها الفرن حتى تنضج، ويمكنك تقديمها كوجبة للإفطار أو العشاء لما لها من طعم رائع ولذيذ كما يمكنك عمله بحشوات مختلفة من اللحم وغيرها، لذا سوف نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير بوريك الماء التركي المحشو بالتفصيل.

مكونات بوريك الماء التركي

تحتوى بوريك الماء التركية على مكونات بسيطة وموجودة بالمنزل وهى كالتالي:

كمية من الدقيق حسب العجن.

٢ ملعقة كبيرة من اللبن.

٥ حبات من البيض.

ملعقة كبيرة من الملح.

٤ ملعقة كبيرة من الماء.

مكونات الغلي

لتر من الماء المغلي.

ملعقة كبيرة من الملح.

لتر من الماء البارد.

١/٤ كوب من زيت الزيتون.

للحشوة

حبة من البيض.

جبنة ريكوتا أو فيتا.

ملعقة كبيرة من اللبن.

١٥٠ جرام من الزبدة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل بوريك الماء التركية بسيطة ولكن لها بعض الخطوات التى يجب عليكي اتباعها وهى كمايلي:

نحضر وعاء عميق ونضع به البيض واللبن والماء والملح. ثم نضيف الدقيق بالتدريج حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة وناعمة الملمس. نقوم بتغطية العجينة ونتركها حتى ترتاح لمدة ٣٠ دقيقة فى مكان دافئ. بعد ذلك نقوم بعجنها مرة أخرى ونقسمها إلى ١٠ كور متساوية فى الحجم. نرق كل كرة أو نفردها بالنشابة أو المردنة حتى تصبح رقيقة جداً. نحضر حلة مناسبة ونضع بها الماء المغلي ونضيف عليها الملح زيت الزيتون ونضعها على النار حتى تغلي. ثم نجهز وعاء آخر ونضع به الماء البارد. بعد ذلك نقوم بوضع كل قطعة من العجين المفرودة فى الماء المغلي لمدة ١٥ دقيقة. ثم نرفعها من الماء المغلي ونضعها فى الماء البارد ونصفيها من الماء البارد ونضعها جانباً ونغير الماء البارد حتى لا يسخن. نقوم بإحضار صينية مناسبة وندهنها بالزبدة ونرص ٤ طبقات من العجين فيها مع دهن كل طبقة بالزبدة. نضع الحشوة من الجبنة ثم نضيف باقى كمية العجين مع دهن بالزبدة مع اضافة باقى كمية الزبدة. بعد ذلك نخفق البيض واللبن وزيت الزيتون مع بعض كويس وندهن بيهم وجه الصينية. ندخل الصينية الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة ١٨٠ لمدة من ٣٠: ٤٠ دقيقة حتى يحمر وجهها. نخرجها من الفرن وتقطع وتقدم وبالف صحة وعافية.

فوائد اللبن

للحليب فوائد كثيرة للجسم ولابد من تناوله يوميا فى الصباح أو المساء وإليكم بعض هذه الفوائد فيمايلي:

يساعد فى تعزيز القدرة على النوم والاسترخاء. يعمل على تعديل المزاج خلص من الاضطرابات النفسية والاكتئاب. يساعد على تقوية صحة العظام لأنه غنى والكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور ويقى من هشاشة العظام. يعمل على تقوية المناعة وحماية خلايا الجسم. يقلل من مخاطر الإصابة بالسمنة.

فوائد البيض

يحتوي البيض على الكثير من الفوائد للجسم وسنتعرف على بعضها فيمايلي: