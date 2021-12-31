بكيلو من الباذنجان اصنعي قوارب الباذنجان بالدجاج والجبنة المودزريلا الشهية

تعد قوارب الباذنجان من الأكلات المفضلة لدى الكثير من الناس، وهى من الأكلات التى تصلح للعزومات لما تتميز به من الشكل الجميل الجذاب والطعم الرائع، كما انها تعد من الوجبات المفيدة والمغذية لأنها تحتوى على الفيتامينات والبروتين الموجود فى الخضار و الفراخ، وتبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمله لكى يصنعونه لأفراد عائلتهم كنوع من التجديد فى عمل البادنجان بطرق مختلفة عن الطرق التقليدية، وهذه الوجبة تعد من الوجبات الاقتصادية والمغذية فى نفس الوقت والتى تساعد ربة المنزل فى تدبير مصاريف الشهر، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير قوارب الباذنجان بالدجاج الشهية بالتفصيل.

مكونات قوارب الباذنجان بالدجاج الشهية

تتكون قوارب الباذنجان من مكونات بسيطة وغير مكلفة وتعد من الوجبات الاقتصادية وذات الشكل الجميل وهى كالتالي:

كيلو من الباذنجان.

بصلة مفرومة ناعم.

كوب من الجبنة المودزريلا.

١/٢ كيلو من صدور الدجاج المقطعة.

٢ ملعقة كبيرة من الصلصة.

حزمة من البقدونس مفرومة ناعم.

٢ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج.

٢ فص من الثوم المفروم.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

زيت للقلي.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل قوارب الباذنجان بالدجاج سهلة وبسيطة جداً ويمكنك تنفيذها بكل سهولة وهى كمايلي:

نقوم بغسل البادنجان ونقسمه الى نصفين ونقوره بواسطة ملعقة. فى طاسة على النار نضع الزيت ونقلي البادنجان ثم نرفعه من الزيت على مناديل مطبخ للتخلص من الزيت الزائد. نحضر حلة ونضعها على النار ونضع بها زيت الزيتون حتى يسخن ثم نضيف اليه البصل ونقلب حتى يصبح لونه ذهبي. بعد ذلك نضيف الثوم ونقلب ثم نضيف قطع الدجاج وعليها الصلصة والبقدونس ونقلب جيداً. نضيف عليهم شوية من الماء والبهارات والملح والفلفل ونقلبهم مع بعض كويس ونتركها حتى تنضج. نحضر البادنجان ونضع به حشوة الدجاج ثم نضع الجبنة المودزريلا على الوجه. ثم ندخله الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة ٢٠٠ لمدة ١٠ دقائق تحت الشواية حتى تسيح الجبنة. نخرجه من الفرن ونضعه فى طبق التقديم ويزين بالبقدونس المفروم وتقدم ساخنة وبالف هنا وشفا.

فوائد الباذنجان

يحتوي الباذنجان على العديد من الفوائد الصحية للجسم وهي كالتالي:

يعد مصدر غني جداً بالعديد من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز الصحة وتقوية المناعة. يعتبر مصدر مهم جداً الألياف ويساعد فى تقوية عضلة القلب. يعمل على تقليل نسبة الكوليسترول التى يمتصها الدم. غني بالعديد من مضادات الأكسدة التى تدعم دفاعات الجسم ضد الأمراض ومنها السرطان.

فوائد الدجاج

هناك العديد من الفوائد الصحية للدجاج سنذكر بعضها فيمايلي: