طريقة عمل طبق البصارة بالتقلية الجبارة لشتاء أكثر دفئاً

تعد البصارة من الأكلات المصرية الأصيلة، وهى من الأكلات الشتوية التى يتم تقديمها فى فصل الشتاء لأنها تعطينا احساس كبير بالدفئ، وذلك لما تحتوى عليه من السعرات الحرارية العالية التى تعطينا شعور جميل بالتدفئة، كما انها تعد من الأكلات الاقتصادية لأنها تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة وأيضاً طريقة عملها سهلة وبسيطة ويمكنك عملها بكل سهولة، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير طبق البصارة بالتقلية بالتفصيل.

مكونات طبق البصارة بالتقلية

يتكون طبق البصارة من مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة على الإطلاق ويعتبر من الوجبات الاقتصادية وذات القيمة الغذائية العالية وهى كالتالي:

١/٢ كيلو من الفول المدشوش.

كمية مناسبة من الماء حسب الحاجة.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة المطحون.

بصلة كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة.

ملعقة كبيرة من الكمون.

كوب من الملوخية الجافة.

للتقلية

بصلة كبيرة مبشورة.

رأس من الثوم مقشرة ومفرومة.

١/٢ ملعقة صغيرة من الشطة ( حسب الرغبة ).

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل طبق البصارة بالتقلية سهلة وبسيطة جداً ومن السهل على أى مبتدئ بالطبخ فى عملها بكل سهولة وهى كمايلي:

نقوم بإحضار حلة مناسبة ونضع بها كمية مناسبة من الماء ونضعها على النار ونتركها حتى تسخن. ثم نقوم بإضافة الفول بعد تنقيته وغسله جيداً أو يمكنك نقعه لمدة ساعة قبل وضعه على النار ونضيف عليه البصلة المقطعة مكعبات صغيرة. نتركه حتى يغلي ثم نهدئ النار عليها ونغطيها ونتركهاحت تنضج مع تزويدها بالقليل من الماء لو إحتاج الأمر. بعد تمام النضج نقوم بهرسها عن طريق مضرب السيلك اليدوي حتى يصبح قوامه ناعم وكريمي. ثم نضيف عليه الملوخية الناشفة مع التقليب حتى حتى تأخذ اللون الجميل. نطفئ النار ونتركها جانبا ونقوم بتحضير التقلية. نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها شوية سمنة ثم نضيف البصل المبشور والثوم المفروم. نقلبهم شوية ونأخذ منهم شوية ونضيفهم على الخليط السابق ثم نتركها تتحمر حتى تأخذ اللون الذهبي أو اللون الأحمر الجميل. نسكب شوية من الخليط فى طبق التقديم ونضع عليه التقلية على الوجه وبالف صحة وعافية.

فوائد الفول المدشوش

يحتوي الفول على الكثير من الفوائد وسنتعرف على بعضها وهى كالتالي:

يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مما يحفز من عمل المناعة وحماية الجسم من الأمراض. تناوله يساعد على تنظيم هرمونات الجسم. يخلص الجسم من السموم ويعزز نشاط الكبد. يعد من افضل الوجبات التى تعالج بعض أنواع الالتهابات والتهاب الكلة والكبد والمسالك البولية. يساعد فى خفض ضغط الدم المرتفع.

فوائد البصل

يحتوي البصل على العديد من الفوائد الصحية للجسم وسنتعرف على بعضها فيمايلي:

يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي والمفيد فى تحسين المناعة. يساعد فى الحد من الالتهابات ومنع العدوى. يقلل من نسبة الكوليسترول الضار فى الدم ولذا فهو يحافظ على صحة القلب. غني بمركب كيريستين والمفيد فى الحماية من السرطان. يقلل من خطر الإصابة بقرحة المعدة. يساهم فى منع ارتفاع ضغط الدم ويساعد فى توسيع الشرايين. يحتوي على الكروم الذى يساعد فى تنظيم سكر الدم.

فوائد الثوم

يحتوي الثوم على فوائد كثيرة مفيدة جداً لصحة الجسم وسنذكر منها الآتي: