وصفة سحرية لتبييض اليدين بياض ناصع من أول استعمال لن تصدقي النتائج المذهلة

دائمًا ما ترغب فئة كبيرة من السيدات في الحصول على بشرة ناصعة البياض، حيث تعتبر مشكلة تعرض منطقة اليدين إلى الاسوداد من أكثر المشكلات إزعاجًا لهن بصورة كبيرة، وبشكل دائم يشغل بالهن طريقة بسيطة وطبيعية لتبييض اليدين بياض ناصع في أسرع وقت، إلى جانب أن تكون هذه الطريقة بمكونات طبيعية يسهل تحضيرها في المنزل، وهذا ما سنقوم بالكشف عنه داخل هذا المقال.

لتبييض اليدين بياض ناصع

هناك طريقة قد أثبتت فاعليتها بصورة كبيرة لتبييض اليدين بياض ناصع، وذلك يرجع إلى احتوائها على مكونات طبيعية لها أكثر من فائدة للبشرة إلى جانب تبييضها بحوالي 4 درجات، ويتم عرض كافة التفاصيل الخاصة بهذه الطريقة بهذا الشكل الآتي:

طريقة الدقيق مع النعناع لتفتيح اليدين

المكونات

2 ملعقة من الدقيق الناعم.

2 ملعقة من الحليب.

ملعقة من أوراق النعناع المفروم.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

في البداية نقوم بوضع الدقيق والحليب والنعناع مع العسل في إناء صغير، ومن ثم نقوم بمزجهما جيدًا، حتى نتأكد من أن المكونات قد امتزجت بالصورة المطلوبة، وأصبح لدينا قوام متجانس.

وبعدها نقوم بغسل بشرة اليدين جيدًا بالماء الفاتر، ومن ثم تأتي خطوة وضع الخليط على اليدين، ويتم الفرك بشكل دائري وبمنتهى الرفق.

ويجب ترك الخليط على البشرة لفترة زمنية تصل إلى 20 دقيقة على أقل تقدير، ومن ثم يتم غسل البشرة بالماء الفاتر.

ويفصل تكرار هذه العملية مرتين في اليوم على مدار 4 أيام، وسوف نلاحظ الفارق بصورة سريعة.

فالحليب من أكثر المكونات الطبيعية التي تحتوي على خصائص طبيعية لها دورًا سحريًا في تفتيح البشرة، وذلك بالإضافة إلى احتوائه على حمض الاكتيك وفيتامين 12.

كما يقوم النعناع والعسل في القضاء على التصبغات الداكنة والتي تتواجد في منطقة اليدين.

ويقوم الدقيق أيضًا بالقضاء على كافة خلايا الجلد الميت بصورة نهائية.

تفتيح اليدين بسرعةفوائد الحليب والنعناع للتفتيح

إلى هنا نكون قد عرضنا لكم كل ما يخص طريقة لتبييض اليدين بياض ناصع، حيث وجدنا أن هناك خليط يساهم بصورة كبيرة في تفتيح اليدين بشكل سريع دون الحاجة إلى وجود أي مواد كيميائية تؤثر على البشرة بشكل سلبي.