طريقة عمل مخلل القرنبيط في المنزل بطعم مقرمش ونكهة لذيذة

يعتبر المخلل من الأطباق الأساسية على كل سفرة لأنه له مذاق حمضي لذيذ يوضع بجانب الأطباق الرئيسية في كافة الوجبات سواء كانت الإفطار أو الغداء أو العشاء، ويكثر تقديمه في العزومات وعلى الإفطار في شهر رمضان يتم عمل أنواع كثيرة من المخلل لكي يتم الاختيار بينهم النوع المفضل لكل شخص ويعتبر القرنبيط من أكثر الأنواع المفضلة في المخلل لكنه لا يتم تحضيره إلا في موسم تواجد القرنبيط في الأسواق.

طريقة عمل مخلل القرنبيط

طريقة عمل مخلل القرنبيط في المنزل سهلة وبسيطة بمكونات غير مكلفة نهائيًا

المكونات

2 حبة من القرنبيط.

2 قرن من الفلفل الأخضر الحار.

حبتان من البنجر.

3 ملاعق من ملح الطعام.

5 فصوص من الثوم.

ربع كوب من الخل.

2 لتر من الماء.

في البداية يتم تقطيع القرنبيط بحجم صغير ويختلف الحجم من شخص لآخر على حسب رغبة كل منهم وعادة ما يتم تقطيعه متوسط الحجم.

نغسل القرنبيط جيدًا تحت الماء الجاري للتأكد من التخلص من الأتربة والاتساخات العالقة به.

نقوم بتقطيع الفلفل إلى قطع صغيرة.

نقطع البنجر أيضًا إلى شرائح.

لابد من تقطيع الثوم إلى نصفين.

نضع جميع المكونات مع بعضها في برطمان التخليل وهو والقرنبيط والبنجر والفلفل والثوم.

يجب ألا نترك مسافات واسعة بين قطع القرنبيط وبعضها حتى لا يتخللها البكتي يا ويؤدي إلى تعفن القرنبيط.

نحضر وعاء عميق ونضع فيه الماء والخل والملح مع التقليب جيدًا حتى الحصول على محلول التخليل.

يوضع محلول التخليل على القرنبيط حتى يغطي القرنبيط بشكل تام.

يفضل وضع ملعقتين من زيت الزيتون على سطح القرنبيط حتى لا يتعرض للتعفن.

لابد من إغلاق البرطمان بإحكام شديد حتى لا يتخلل الهواء إلى البرطمان ويسبب التعفن للقرنبيط.

يترك القرنبيط في محلول التخليل لمدة اسبوع كامل بدون أن يتم فتح البرطمان.

بعد مرور أسبوع كامل يكون القرنبيط جاهز للتقديم مع أطباق الأطعمة الرئيسية.

يمكن الاحتفاظ بالقرنبيط المخلل في الثلاجة لمدة شهرين أما خارج الثلاجة يمكن الاحتفاظ به شهر كامل وبعد ذلك تنتهي صلاحيته.

طريقة التحضير