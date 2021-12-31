هشة ولذيذة.. كيكة البرتقال بالزبادي بمقادير مظبوطة 100% لطعم رائع يذوب في الفم

بعد أن أوضحت أكثر من تجربة شخصية بأن إضافة الزبادي للكيكة بشكل عام يعطيها مذاق وملمس إلى حد ما مميز، فهذا الأمر جعل فئة كبيرة من الناس تتوجه إلى البحث عن طريقة عمل كيكة البرتقال بالزبادي داخل محركات البحث، لكن دائمًا ما كانت محاولاتهم تتبوأ بالفشل، بسبب عدم الالتزام الكافي بالمكونات، وهذا ما سنعرضه داخل هذا المقال بشكل مفصل.

كيكة البرتقال بالزبادي

إن توصلنا لأفضل مذاق لكيكة البرتقال والزبادي يتم عن طريق التزامنا الكامل بالمكونات وطرق التحضير التي سنقوم بعرضها بهذا الشكل الآتي ذكره:

المكونات

4 بيضات.

كوبان من السكر الأبيض الناعم.

كوب من عصير البرتقال الطازج.

نصف كوب من الزيت النباتي.

4 أكواب من الدقيق المنخول.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

كمية قليل من ماء الزهر على حسب الرغبة.

في البداية نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة تقدر بحوالي 180 درجة مئوية، مع قيامنا بدهن صينية الكيك بالقليل من الزيت أو الزبدة، مع وضع رشة من الدقيق.

ومن ثم نقوم بإحضار إناء عميق ونضع به البيض والفانيليا والسكر، ومن ثم نقوم بخفقهما بواسطة المضرب الكهربائي.

وبعدها نقوم بإضافة الدقيق والبيكنج بودر إلى خليط البيض، وذلك مع الخفق بصورة مستمرة، حتى نتأكد من أن المكونات قد امتزجت بالشكل الأمثل.

ومن بعدها نقوم بإضافة كوب ونصف من عصير البرتقال الطازج إلى الخليط، وذلك مع التقليب باستمرار.

ويفضل وضع القليل من بشر البرتقال داخل الخليط، وذلك بهدف إعطاء نكهة أقوى لكيكة البرتقال، ومن ثم نقوم بوضع الزبادي إلى الخليط، وذلك مع الخفق المستمر.

ومن بعدها نقوم بوضع خليط الكيك داخل الصينية، ومن بعدها نقوم بوضعه داخل الفرن لمدة تقدر بحوالي 40 دقيقة، أو من الممكن أن تزداد وتصل إلى 45 دقيقة.

فيتم التأكد من تسوية الكيكة من خلال وضع شوكة داخل قالب الكيكة للتأكد من نضوجها.

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة

وبذلك يكون لدينا أفضل صينية كيكة بالبرتقال والزبادي، فهذه الطريقة تتسم بالسهولة في التحضير بشكل كبير، لكن يجب علينا مراعاة الخطوات والمكونات التي عرضنا في هذا المقال، حتى نصل لألذ مذاق لصينية كيكة البرتقال بالزبادي.