وداعاً للتجاعيد والاسمرار.. كريم الأرز والنشا للوجه وصفة طبيعية مضمونة 100% لبشرة مثل الكوريات

دائمًا ما يتم البحث عن كريم للوجه يكافح التجاعيد وعلامات تقدم العمر، بالإضافة إلى إعطاء البشرة الإشراق والتبييض المطلوب دون أن يكون هناك أي دور لمواد كيميائية لها أضرار معاكسة على البشرة، والجدير بالذكر أن كريم الأرز والنشا للوجه هو الذي يقوم بتلك الأمور دون أن يؤثر بشكل سلبي على البشرة بشكل كبير.

كريم الأرز والنشا للوجه

يتم عرض خطوات التحضير والمكونات الخاصة بهذا الكريم المثالي للوجه بهذا الشكل الآتي ذكره:

المكونات

2 كوب من الماء.

ملعقتان كبيرتان من الأرز.

نصف ليمونة معصورة.

ملعقة صغيرة من النشا.

كبسولة من فيتامين A.

في البداية نقوم بإحضار إناء عميق به كمية من الماء، وذلك بهدف غسل الأرز جيدًا مرة واحدة، وتصفيته تمامًا

من الماء.

من الماء. وبعدها نقوم بوضع 2 كوب من الماء على كمية الأرز، ومن ثم نضعها على النار بدرجة حرارة هادئة، وذلك

مع التقليب بشكل مستمر.

مع التقليب بشكل مستمر. فعندما نلاحظ أن الأرز قد قام بشرب الماء تمامًا، فهنا تأتي خطوة غلق النار، ويفضل ترك الأرز لمدة 5

دقائق، وذلك ليبرد تمامًا.

دقائق، وذلك ليبرد تمامًا. وبعدها تأتي خطوة وضع الأرز داخل الخلاط الكهربائي، وذلك بهدف طحنه تمامًا، حتى نتوصل إلى قوام

كريمي ناعم.

كريمي ناعم. ومن ثم نضيف إلى خليط الأرز النشا والعصير الليمونة، ومن ثم نقوم بخلط المكونات جيدًا، حتى نتأكد من

أن المكونات قد امتزجت معًا بالشكل المطلوب.

أن المكونات قد امتزجت معًا بالشكل المطلوب. بعدها نقوم بإضافة كبسولة فيتامين A، حتى يتم ذوبانها داخل الخليط، ومن ثم نقوم بإضافة الكريم داخل

العبوة، وتركه في الثلاجة ليتماسك.

العبوة، وتركه في الثلاجة ليتماسك. وعند الاستعمال، فيجب غسل الوجه بالماء الدافئ، وبعدها وضع القطنة المبللة بماء الورد على الوجه.

ومن ثم نقوم بوضع الكريم على البشرة لمدة تقدر بحوالي 20 دقيقة، وبعدها يتم غسل الوجه بالماء الفاتر.

ويفضل استعمال هذا الكريم مرة كل يوم على مدار الأسبوع، وسوف تلاحظ الفارق الكبير على بشرتك بصورة كبيرة.

ماسك التفتيح الفوري

إلى هنا نكون قد عرضنا لكم بشكل مفصل وواضح عن كل ما يخص خطوات تحضير واستعمال كريم الأرز والنشا للوجه، حيث اكتشفنا الدور السحري الذي يقوم به هذا الكريم في إعطاء البشرة النضارة والإشراق المطلوب بشكل فوري.