بدون تعب.. مكون رهيب لتنظيف الممبار بسرعة الصاروخ والتخلص من الزفارة نهائيا

‏الممبار من أبرز انواع المحاشي التي يحب تناولها الكثير من الناس ورغم ذلك لأن المبار يحتاج إلى فترة التحضير طويلا حتى نقوم بتنظيف هو التخلص من الأوساخ الموجودة داخل الممبار وأحيانا نلجأ إلى تنظيف الممبار في الخارج حتى يكون نظيف وجاهز للاستخدام ولكن هناك بعض الطرق السهلة التي يمكن اتباعها لتنظيف الممبار في المنزل بخطوات بسيطة، ‏ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن بعض الطرق التي تساعدنا على تنظيف الممبار بشكل سريع.

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طريقة تنظيف الممبار باستخدام كربونات الصوديوم

تستخدم بيكربونات الصوديوم في تنظيف العديد من الأشياء لأنها مادة فعاله جدا ومن خلال ‏هذه الفكرة سنتحدث عن مكونات وطريقة عمل تنظيف الممبار بيكربونات الصوديوم وهذه المكونات هي:

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ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

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‏ ملعقة كبيرة من الخل.

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‏ لتر من الماء.

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‏ ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

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‏ ملعقة كبيرة من الملح.

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فيما يلي طريقة تنظيف الممبار باستخدام بيكربونات الصوديوم:

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نحضر قدر كبير يحتوي على الماء ونتركه ‏حتى يصل إلى مرحلة الغليان.

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‏ نضيف ملعقة ملح وبيكربونات الصوديوم والخل إلى قدر الماء ليستمر في الغليان.

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‏ بعد ذلك ‏نترك الممبار داخل قدر الماء المغلي لمدة ‫1\2‬ ساعة.‬

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‏ نقوم بإزالة الدهون التي تكون موجودة على المبارة استخدام السكين.

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‏ بعد ذلك نحضر عصير الليمون ونبدأ في تنظيف الممبار به.

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‏ نغسل الممبار في الخطوة الأخيرة في الماء وبعد ذلك يكون جاهز للحشو.

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طريقة تنظيف الممبار باستخدام غطاء زجاجة

فيما يلي سنتحدث عن خطوات طريقة تنظيف الممبار استخدام غضاء زجاجة:

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