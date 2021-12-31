بياض كالشمع مع كريم لبان الدكر والحليب البودرة لجميع أنواع البشرة

بياض ناصع مع كريم لبان الدكر والحليب بدون قلق أو خوف من حدوث أي شئ في البشرة، حيث يعد هذا الكريم من أفضل أنواع الخلطات الطبيعية التي يتم تحضيرها في المنزل من المكونات التي نستخدمها باستمرار للتناول مع الأطعمة المختلفة، كما أن لا تتطلب هذه الوصفات الطبيعية تكاليف باهظة الثمن مثل أنواع الخلطات الجاهزة والكريمات المليئة بالمواد الكيميائية الضارة التي تخدعنا بنتائجها الأولي ثم تصدمنا بالنهاية بسبب ما تحدثه لنا من آثار، لذلك ننصح باتباع الوصفات المنزلية مع ضرورة استخدامها باستمرار للحصول على أفضل النتائج، واليوم سوف نتعرف على مكونات عمل خلطة كريم لبان الدكر وطريقة تحضيره واستخدامها.

مكونات عمل كريم لبان الدكر والحليب البودرة

تعتبر مكونات عمل كريم لبان الدكر والحليب من المكونات الطبيعية الجيدة التي ليس لها أي اضرار على البشرة وهي كما يلي:-

٣ ملاعق كبيرة من منقوع لبان الدكر.

ملعقة كبيرة من الترمس المطحون.

الحليب البودرة ( ملعقة كبيرة منه ).

ملعقة كبيرة من الأرز المطحون.

طريقة اعداد الكريم واستخدامه

جميع أنواع الكريمات المصنعة في المنزل لا تستغرق وقت كبير للغاية في تحضيرها لذلك سوف نعرض لكم طريقة إعداد هذا الكريم التحفة وهي كما يلي:-

نقوم بنقع قليل من لبان الدكر في وعاء به كمية قليلة من الماء ونتركه لمدة يوم كامل او على حسب ما يتغير لون الماء ( لا توجد مدة محددة لنقعه ). ثم نحضر طبق صغير أو علبة ونضع بها مطحون الأرز والحليب البودرة والترمس المطحون ونخلطهم مع بعض. بعد ذلك نقوم بعجنها باستخدام منقوع لبان الدكر ونستمر في التقليب حتى نحصل على خليط متجانس. قبل وضع الكريم نقوم بغسل الوجه جيداً باستخدام الخاص بك. ثم نضع طبقة من الكريم على الوجه ونتركه لمدة تتراوح ما بين ١٥ إلى ٢٠ دقيقة حتى يجف الخليط. نغسل الوجه بعد ذلك ونجففه ونضع أي نوع كريم مرطب مناسب للبشرة. يجب المواظبة على استخدام هذه الخلطة حتى نحصل على أروع النتائج في مدة قصيرة.

خلطة الترمس المطحون والحلبة للبشرة

سوف نتحدث عن خلطة الترمس والحلبة للتخلص من البقع الداكنة بالبشرة وهي كالتالي:-

نحضر وعاء ونضع به ٢ ملعقة كبيرة من الترمس المطحون وملعقة كبيرة من الحلبة المطحونة.

ثم نضيف عليهم قليل من اللبن الرائب ونخلط حتى يتكون لدينا خليط متجانس.

نفرد الخليط على الوجه ونتركه لمدة ١٥ دقيقة ثم نشطفه بالماء.

نكرر الوصفة لمدة ١٠ أيام حتى نتخلص من البقع الداكنة.

خلطة اللبن البودرة والعسل للبشرة

خلطة اللبن البودرة والعسل لتنظيف البشرة وتفتيحها وهي كما يلي:-