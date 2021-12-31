القرص الفلاحي الأصلى بالسمنة البلدى واللبن الرايب مفيش اطرى من كده

تعد القرص من المخبوزات ذات الطابع المصري الأصيل، فبداية عملها كانت فى بلاد الفلاحين وذلك لأنهم كانوا يصنعونها للإفطار كوجبة سهلة وسريعة، كما انها من الوجبات المغذية وكانوا يقدمونها سادة بدون حشو وذلك لتقديمها مع الجبن او العسل، وبعد ذلك تطورت صناعتها بحلوها بالحديد من الحشوات المختلفة الحلوة والحادقة، وبدأت تنتشر صناعتها فى المخابز ومحلات العيش المختلفة فينها السادة ومنها اللي بالسكر و المحشوة بالجبنة، ومع ذلك تبحث الكثير من النساء عن طريقة عملها فى المنزل وتكون زى الجاهزة وأحلى كمان بمكونات بسيطة وغير مكلفة، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مقادير وطريقة تحضير القرص الفلاحي الأصلي بالسمنة البلدي واللبن الرايب بالتفصيل.

مقادير القرص الفلاحى الأصلي

تحتوى القرص الفلاحي الأصلي من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومعظمها موجود بالمنزل وهى كالتالي:

كيلو من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب من السمنة.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

لبن رايب للعجن.

للحشو

جبنة قديمة.

عجوة.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل القرص الفلاحى الأصلي سهلة وبسيطة ويمكنك عملها فى المنزل بكل سهولة وهى كمايلي:

نقوم بإحضار ١/٤ كوب من الماء الدافئ ونذوب به الخميرة وملعقة السكر ونتركهم جانباً لمدة ١٠ دقائق حتى تظهر على وجهها فقاعات من الهواء دليل على فاعلية الخميرة. فى وعاء عميق ننخل الدقيق ثم نضيف اليه البيكنج بودر ورشة الملح ونقلبهم جيداً. ثم نضيف خليط الخميرة السابق والسمنة ونقوم بالعجن باللبن الرايب بالتدريج حتى تتكون لدينا عجينة طرية. نستمر بالعجن لمدة ١٠ دقائق حتى تصبح العجينة ناعمة وملساء. نغطي الوعاء بكيس من البلاستيك ونتركها فى مكان دافئ حتى تختمر لمدة ساعة على الأقل. بعد ذلك نقسم العجينة الى كور صغيرة ونضع بها الحشو من الوسط سواء الحلو أو الحادق ونلمها من تحت ونفردها شوية أو نبططها. نرصها فى صاج مدهون بالسمنة ونتركها لمدة ٢٠ دقيقة حتى ترتاح. ندخلها الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة متوسطة لمدة ٢٥ دقيقة أو حتى تنضج ويحمر لونها او يصبح ذهبي. نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم نقدمها وبالف هنا وشفا.

نصائح لنجاح القرص الفلاحي الأصلي

سوف اقدم لحضراتكم بعض النصائح التى ستجعلكم تحصلون على قرص طرية مثل الجاهز وهى كالتالي:

قومى بنخل الدقيق أكثر من مرة للحصول على خبز هش. الالتزام بتخمير العجينة على مرتين للحصول على خبز طري وهش جداً مثل المخابز. التأكد من جودة الخميرة وفاعليتها قبل وضعها فى العجين وذلك لتجنب عدم التخمير.

فوائد اللبن الرايب

يحتوى اللبن الرايب على العديد من الفوائد للجسم سنذكر بعضها فى هذا المقال وهى كالتالي:

يساعد على دعم الحالة الصحية للجهاز الهضمي ويسهل عملية الهضم. يحتوي على نسبة عالية من البروتين الذى يتطلب هضمه وقت كبير مما يعطى الإنسان الشعور بالشبع. من الأغذية المفيدة جداً فى تحسين صحة العظام والأسنان لاحتوائه على الكالسيوم.

فوائد الخميرة

هناك العديد من الفوائد الصحية للخميرة والتى سوف نتعرف عليها فيمايلي: