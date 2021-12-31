حلقات البطاطس بالثوم المقرمشة بطريقة سهلة وشهية وبنكهة لذيذة وروعة

حلقات البطاطس بالثوم المقرمشة ، تبحث الكثير من ربات البيوت عن طرق مختلفة ومبتكرة وشهية ولذيذة وصحية أيضاً لتحضير البطاطس لأفراد أسرتهم من أجل إسعادهم، وبدلا من الطرق التقليدية، ونظرا لأن البطاطس تعد الأكلة المفضلة للجميع، وتستخدم في إعداد الكثير من الوصفات، لذا سوف نقدم لكم طريقة عملها بطريقة مبتكرة ومميزة وسهلة حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيرها بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديها أيضاً، وهي تتميز بقيمتها الغذائية، وبمذاقها المميز والخاص والمقرمش الذي لا يوصف أيضاً، بالإضافة إلى قوامها الهش، وبشكلها الخرافة الذي لا يقاوم أيضاً، كما يمكنكم تجربة صينية حلقات البطاطس باللحم المفروم والاستمتاع بمذاقها اللذيذ والشهي مع جميع أفراد الأسرة في جو ملئ بالبهجة والسعادة، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلقات البطاطس بالثوم المقرمشة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات حلقات البطاطس بالثوم المقرمشة

تتكون حلقات البطاطس بالثوم المقرمشة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

نصف كوب من السميد الناعم.

3 فصوص ثوم كبار مفرومين ناعم جدا.

2 حبة بطاطس مسلوق ومهروس.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة أو الزيت.

ملعقة صغيرة من الشطة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الماء.

2 ملعقة كبيرة من النشا أو حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.

زيت للقلي.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على حلقات البطاطس بالثوم المقرمشة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر محضرة الطعام، ثم نضيف إليها السميد ونطحنه ناعم. ثم نضع مقلاة على نار متوسطة، ثم نضيف إليها الزبدة ونقلبها حتى تذوب. ثم نضيف إليها الثوم المفروم ناعم ونقلبه باستمرار حتى يصفر لونه قليلا. بعد ذلك نضيف إليه الشطة ونقلبهم. ثم نضيف إليه الملح ونقلبهم. ثم نضيف الماء ونقلبهم وعندما تغلي نضيف السميد ونقلب باستمرار حتى يصبح مثل العجينة. بعد ذلك نضيف البطاطس المهروس ونقلب باستمرار حتى تتجانس المكونات. ثم نرفع المقلاة من على النار، ونسكب خليط البطاطس في وعاء. ثم نضيف إليه البقدونس المفروم ناعم، ثم نخلطهم جيدا باليد. بعد ذلك نضيف النشا ونخلط جيدا، ثم نكور خليط البطاطس إلى كرة كبيرة. ثم نفردها بالشوبك، ثم نقطعها إلى دوائر بقطاعة دائرية حسب الحجم المرغوب. ثم نلم الخلطة المتبقية من البطاطس ونكورها ونفردها مرة ثانية، ثم نقطعها بالقطاعة دوائر، ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية. بعد ذلك نضع مقلاة على نار متوسطة ونضيف إليها الزيت. ثم نقلي فيها حلقات البطاطس وعندما تكتسب لونا ذهبيا من أسفل نقلبها على الجهة الثانية ونتركها حتى تكتسب لونا ذهبيا أيضا. ثم نرفع حلقات البطاطس من الزيت على مناديل مطبخ. بعد ذلك نقدم حلقات البطاطس بالثوم المقرمشة في طبق التقديم مع صلصة الباربكيو. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الكاتشب

المقادير

كيلو ونصف من الطماطم مقطع مكعبات كبيرة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

ثلث كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

نصف كوب من الخل.

ربع ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الماء.

نحضر محضرة الطعام، ثم نضيف إليها الطماطم، ثم نخلطه جيداً. ثم نصفي عصير الطماطم جيداً لكي نتخلص من البذور والقشر. ثم نسكب عصير الطماطم في حلة، ثم نضعها على نار عالية. عندما يبدأ الخليط في الغليان نخفض النار إلى أقل درجة، ثم نتركه حتى يثقل القوام مع التقليب من وقت لآخر. ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والثوم البودر والبصل البودر والخل والسكر، ثم نخلطهم جيداً. ثم نحضر كوب ونضيف إليه الماء والنشا، ثم نخلطهم جيداً. بعد ذلك نضيف خليط النشا إلى الحلة ونقلب جيداً. وعندما يثقل القوام ويجف الماء نرفع الكاتشب من على النار، ثم نتركه يبرد. وبعد ذلك يكون الكاتشب جاهز للاستخدام. ثم نقدم الكاتشب في طبق التقديم مع حلقات البطاطس بالثوم المقرمشة.

طريقة التحضيرطريقة عمل صلصة الباربكيو

المقادير

ربع كوب من السكر البني.

كوب إلا ثلث من الكاتشب.

ملعقة كبيرة من الخل.

2 ملعقة كبيرة من العسل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

رشة شطة.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من المستردة البودرة.

طريقة التحضير